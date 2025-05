Milei admitió que el nuevo blanqueo le servirá al narcotráfico: "La idea es que nadie pregunte"

El presidente Javier Milei se refirió al neoblanqueo anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que iba a ser anunciado oficialmente la semana pasada, pero que finalmente fue pospuesto. "Tenemos que chequear todas las instancias (legales) y estar seguros de que esto va a funcionar de manera irreversible", explicó el Presidente, quien no señaló si lo harán mediante un decreto o una ley.

Mientras varios funcionarios de su gobierno tienen sus dólares atesorados en cuentas del exterior, Milei aseguró que "la gente que intentó protegerse de los políticos ladrones son héroes, no delincuentes. El que no se pudo escapar, lo lamento. El otro no hizo nada malo", consideró este lunes en una entrevista con Antonio Laje en A24.

El jefe de Estado admitió también que la medida podrá servir para que el narcotráfico blanquee su dinero ilícito. "Al narcotráfico usted lo combate con el Ministerio de Seguridad y el de Defensa. No usa la economía para combatir el otro delito", afirmó.

"La idea es que nadie pregunte de dónde usted sacó los dólares. Las cuestiones de la economía se arreglan en la economía, y las de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal", añadió, admitiendo que el nuevo blanqueo permitirá cubrir dinero hecho de manera ilícita. "Usted va a poder utilizar los dólares sin dejar los dedos marcados", insistió.

Asimismo, explicó que aquellos que cuestionan la medida hacen una “declaración de envidia”. “El que pudo zafar, genial, no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón; o entonces al que está en la cárcel lo tengo que premiar porque pudo salir de la cárcel que nos imponen los políticos", señaló de manera polémica. Al ser consultado respecto de quienes “cumplen las leyes” y pagan sus impuestos, respondió: “Quizás [esa persona] no tuvo el talento, las agallas o lo que fuera para salir del sistema. Si todos hubieran logrado hacer lo mismo quizás los políticos hubieran dejado de robarnos".

En esta misma línea, el mandatario señaló que el dinero que tienen los argentinos “en el colchón” -que estimó entre un “33% y 66% del PBI”- podría generar “aceleración de la tasa de crecimiento” en la economía. “Tenemos que chequear todas las instancias y estar seguros de que esto va a funcionar, por eso no salió”, explicó acerca de la demora que en primera instancia se atribuyó a evitar una utilización política de cara a la campaña para las legislativas.

Además, indicó que “se está trabajando en los detalles” y que la medida anticipada por Caputo va a ser publicada cuando “esté técnicamente impecable”. El ministro de Economía estimó que hay unos U$S 200.000 millones ahorrados por los argentinos y confirmó que buscará empezar a darles circulación. “¿Por qué no usarlos?“, se preguntó el titular del Palacio de Hacienda hace poco más de una semana.

Los dólares de los funcionarios de Milei, afuera

A continuación, el detalle del relevamiento que realizó este medio sobre las cuentas en el exterior de los funcionarios del gabinete, que se hizo en base a las DDJJ presentadas por los propios integrantes del gobierno:

Luis Caputo, ministro de Economía

Caputo declaró en su DDJJ inicial un patrimonio total de $ 2.307.153.736, que al momento eran 2.692.128 dólares. Casi la mitad de todo su patrimonio, que incluye títulos y acciones, vehículos e inmuebles, son dólares que tiene distribuidos en diferentes cuentas corrientes en el extranjero.

Santiago Bausili, presidente del BCRA

En su declaración registró “bienes, depósitos y dinero” por $ 1.146.947.636 que equivalían a 1,3 millón de dólares de aquel momento. También declaró tener dólares en el extranjero por el equivalente a más de 140 millones de pesos, lo que para la fecha eran alrededor de 170 mil dólares. A su vez declaró títulos y acciones en el exterior. Por ejemplo, registró el título en el exterior Global X MSCI Argentina por 41,6 millones de pesos y el de Adecoagro SA por otros 46 millones de pesos.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia

Cúneo Libarona, que llega a la función pública desde su estudio de abogados, presentó su DDJJ el 6 de febrero de 2024. Aquel día, el ministro de Justicia declaró bienes, depósitos y dinero al inicio del año por $6.627.966.485,97 que a la fecha eran 7,8 millones de dólares. La inmensa mayoría del dinero declaró tenerlo alojado en cuentas en el exterior. Según registró, tiene afuera del país casi 5.000 millones de pesos, que eran casi 6 millones de dólares al momento de declararlos.

Guillermo Francos, jefe de gabinete

Francos presentó su DDJJ el 22 de enero de este año cuando era ministro de Interior. El dólar oficial cotizaba a $816.50 para la compra y $856.50 para la venta. Francos declaró aquel día bienes, depósitos y dinero por $334.417.959,31, lo que equivale a casi 400 mil dólares. En el exterior tiene alrededor del 50% de su patrimonio: más de 200 mil dólares que se distribuyen en dos cuentas corrientes en dólares por 31 millones de pesos y 24 millones de pesos y otro depósito de dinero en el exterior que no especifica qué tipo de cuenta es pero alcanza los 124.755.721,43 de pesos.