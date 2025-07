Bullrich imagina la foto de una victoria con el 50% de los votos en CABA

Patricia Bullrich está interesada en conocer cada detalle de la Ciudad. Recopila información de todas las áreas, lo cual puede ser una señal que anuncie una candidatura nacional en octubre. En sus planes, está la conquista de la jefatura de Gobierno en 2027, aunque sea difícil predecir un recorrido desde dentro de la gestión libertaria.

La ministra de Seguridad no forma parte del triángulo de hierro de La Libertad Avanza, más allá de que está bien ponderada por el gobierno y es tenida en cuenta a la hora de establecer distintos puentes estratégicos, como ya sucedió con el grupo de diputados radicales con peluca. Pero no tiene la palabra final y, así como a Mauricio Macri se terminaron las milanesas con ensalada en Olivos, a Patricia se le puede terminar la buena racha. De momento, sin embargo, la relación está más que encaminada.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Si bien todavía no hay nada confirmado, Bullrich sigue alimentando la posibilidad de ser candidata a senadora, con el objetivo último de conquistar la Ciudad en 2027. Se descuenta que, de tener una economía favorable, la Capital Federal quedará en manos de La Libertad Avanza. Se dice, para explicar ese rumbo, que al porteño le gustan los beneficios de este modelo: compras en el exterior, tecnología barata, viajes fuera de la frontera nacional.

Con una candidatura de Patricia, los libertarios apuestan a consolidarse en la CABA. Su nombre sería suficiente para traccionar cualquier boleta, sin importar quién ocupe la cabeza de Diputados. Según dijo una fuente que conoce el escenario, a Bullrich le sirve un acuerdo con el PRO para poder mostrar una victoria con el 50% de los votos.

De conseguir la mitad de los sufragios el 26 de octubre, la ministra va a poder conversar y negociar desde otro lugar frente a la mesa chica. Pero, además, va a conseguir una señal de cara al 2027, porque la quedaría a un paso de la promesa de triunfo en primera vuelta.

Sin embargo, el principal inconveniente para un acuerdo en la Ciudad es La Libertad Avanza. Karina y Javier Milei, Pilar Ramírez y el armador Darío Wasserman no quieren a Jorge Macri. Tampoco termina de convencerlos una alianza con una fuerza que gobierna la CABA, dicen, con ciertas dificultades porque se complicaría el operativo despegue.

En diálogo con Seúl Radio, Fernando De Andreis, miembro de la mesa chica de Mauricio Macri, habló sobre las dificultades para entablar alianzas. "No depende solo de nosotros, como pasó con la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno no quiso acordar y terminamos enfrontándonos", explicó. Para él, la batalla porteña tampoco le fue beneficiosa a La Libertad Avanza porque, según los datos del PRO, "no miden ni siquiera lo que sacaron, que fueron alrededor de 30 puntos. La verdad, sacar 30 puntos en la CABA, para un oficialismo como el de Milei, es un mal resultado. Obviamente que para nosotros fue mucho peor".

Del lado del PRO, que entró en etapa de definiciones, hay dos posiciones. Por un lado, los que quieren acordar para sostener al macrismo con vida. Es la opción que se supone mayoritaria. Por el otro, los que prefieren reeditar Juntos por el Cambio.

Hace tiempo que se rumorea que María Eugenia Vidal, el nombre más taquillero que deberá renovar su banca por la Capital Federal, no quiere acordar con los libertarios. Según esta versión, la ex gobernadora bonaerense podría jugar por fuera, aliada con otros sectores del “centro” porteño.

En las últimas horas, en diálogo con La voz, reconoció que “el ajuste no lo pagó la casta, lo pagó la gente. Los jubilados, los trabajadores formales e informales. Hoy sabés cuánto vas a gastar en el supermercado, pero no sabés si te va a alcanzar” porque “la mitad de los argentinos dice que no llega a fin de mes”.

Se estima que, de ir por fuera de una alianza con los libertarios, el macrismo tendrá una performance más comprometida que en mayo, dado que las elecciones de octubre se nacionalizarán aún más. Se habla de entre 7 y 10 puntos, aunque el PRO quiere aspirar a sostener los 16 que cosechó Silvia Lospennato.

En ese escenario, el macrismo no conseguiría ningún senador y podría aspirar a cosechar un diputado. Por eso, para algunos es más que aceptable – y deberían aceptar – la propuesta del gobierno de ubicar dos nombres en la nómina de legisladores para la Cámara Baja, uno en un puesto entrable y otro expectante.