Horóscopo fin de semana 19 al 21 de diciembre: las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo.

Un nuevo fin de semana está en puerta, por lo que Mhoni Vidente compartió sus predicciones. Si bien el horóscopo no predice el futuro, es perfecto para conocer las energías disponibles. Este viernes, sábado y domingo los doce signos del zodíaco experimentarán energías de apertura y cierre con la cercanía de las Fiestas.

Horóscopo del fin de semana del 19 al 21 de diciembre

Aries

Este fin de semana vas a sentirte con energías renovadas y con ganas de cerrar el año haciendo cambios claves, sobre todo de imagen y estilo personal. Las posadas navideñas te ponen en movimiento, pero también te impulsan a fortalecer tu crecimiento interno. El domingo puede ser un día especial para tomar decisiones importantes en el amor y la vida personal.

Tauro

Hay cierta tensión entre dos amores o decisiones afectivas que te puede poner indeciso. Aprovechá estos días para reflexionar y elegir relaciones que te aporten crecimiento, sin engancharte en chismes o conflictos ajenos. El fin de semana se presta para pensar en lo que no se concretó este año y encarar con determinación lo que viene.

Géminis

Se avecinan oportunidades de viaje o trámites pendientes que necesitás resolver (como pasaportes o visas). Podría aparecer un amor del pasado con propuestas que te toman por sorpresa, pero también tenés energía positiva para proyectar cambios y cumplir metas que venís postergando.

Cáncer

Este momento del año te invita a trabajar en tu energía personal y en tu bienestar. Después de altibajos emocionales recientes, las fiestas te ofrecen un espacio de alegría y reencuentros. Te pueden regalar algo especial, y tu intuición estará afinada para fortalecer vínculos y resolver situaciones familiares.

Leo

Tu fuerza y valentía natural te acompañan para concretar ideas y proyectos pendientes. Vendrán sorpresas agradables, tanto en lo económico como en lo afectivo, pero es importante que te deshagas de energías y relaciones que ya no te sirven para brillar con todo tu potencial.

Virgo

Un viaje o una salida con personas queridas está en los planes para estos días. Podés recibir dinero extra o un regalo que te alegra el corazón. Aprovechá para hacer balance de lo que lograste este año y planear con claridad tus próximos pasos.

Libra

Posibilidades de buenos momentos amorosos y suerte en eventos sociales. Podés conocer personas interesantes o fortalecer vínculos importantes. La recomendación es dejar de lado dudas y salir a disfrutar lo que la temporada trae para vos.

Escorpio

Podés tener varios pendientes personales, pero también estabilidad en el amor si ya estás en pareja. Los solteros podrían ver a alguien del pasado reingresar a su vida. Cuidá tu salud, especialmente la garganta, y organizate bien para que estos días sean tranquilos y productivos.

Sagitario

Este fin de semana es excelente para ordenar tus ideas, cerrar temas del año y pensar en tus propósitos a futuro. Puede aparecer dinero extra por ventas o proyectos personales, y las celebraciones navideñas te van a poner de buen humor.

Acuario

Recordar a seres queridos que ya no están y celebrar la Navidad con ellos en el corazón puede ser muy emotivo para vos. También es un buen momento para planificar el próximo año, organizar tus metas y encarar con más claridad tus responsabilidades.

Piscis

Pueden surgir oportunidades de reencuentro amoroso con alguien del pasado. También estarás muy enfocado en dejar todo listo en casa y en tus tareas personales antes de las fiestas. Podés tener un ingreso extra y es aconsejable prestar atención a la salud digestiva.