Consejos para evitar estafas virtuales estas Fiestas

El riesgo no es menor. En Argentina, los delitos informáticos alcanzaron cifras récord durante 2024. Según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), se registraron más de 34.000 denuncias por fraudes digitales, con un fuerte predominio de estafas vinculadas a operaciones de compra y venta por Internet.

Sitios clonados y ofertas falsas, el engaño más común

Uno de los fraudes más frecuentes en Navidad son los sitios web falsos que imitan la estética de marcas y marketplaces conocidos. Suelen ofrecer descuentos muy por debajo del precio real y buscan captar datos personales o bancarios en pocos pasos.

“Las fechas de alto consumo como Navidad son el momento preferido de los ciberdelincuentes. Aprovechan la urgencia por comprar y los descuentos para crear campañas de phishing y páginas falsas que roban datos en cuestión de segundos”, explica Maximiliano Galante, Regional Cybersecurity Practice Director en KC Latam.

Por eso, antes de comprar, los especialistas recomiendan verificar siempre la URL, desconfiar de enlaces recibidos por redes sociales o mensajería y evitar promociones que parecen demasiado buenas para ser reales.

Frenar un segundo antes de pagar

La prisa es uno de los principales aliados del fraude digital. “Antes de comprar, es clave frenar un segundo y verificar la legitimidad del sitio: revisar la dirección web, no ingresar desde enlaces sospechosos y desconfiar de descuentos excesivos”, señala Germán Torres, Director SBU Commerce de Snoop Consulting.

También es importante corroborar medios de contacto, políticas de devolución y reputación del vendedor, especialmente en marketplaces.

El rol clave del usuario en la seguridad digital

La seguridad no depende solo de las tiendas. El comportamiento del usuario es determinante. Comprar desde redes WiFi públicas, usar dispositivos sin actualizar o reutilizar contraseñas incrementa significativamente el riesgo de fraude.

Desde Snoop Consulting advierten además sobre el aumento de mensajes falsos que simulan confirmaciones de compra, problemas de envío o promociones exclusivas, diseñados para robar credenciales.

Hábitos simples que reducen el riesgo

Los especialistas coinciden en algunas prácticas básicas:

Usar medios de pago con doble autenticación .

Mantener sistemas y aplicaciones actualizados .

Desconfiar de mensajes que solicitan datos personales o bancarios.

No compartir códigos ni credenciales por ningún canal.

“Son medidas simples, pero reducen gran parte de los ataques digitales durante las Fiestas”, concluyen desde KC Latam.

Comprar con cuidado, no con miedo

En un contexto donde el comercio electrónico ya forma parte del consumo cotidiano, adoptar hábitos de seguridad digital no solo protege el bolsillo en Navidad, sino que fortalece la confianza para comprar online durante todo el año.