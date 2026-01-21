COI dice que aún no hay comunicación formal con Trump sobre Juegos de Los Ángeles 2028

FOTO ARCHIVO-La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, pronuncia un discurso en la ceremonia de encendido de la llama de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

‍El Comité Olímpico Internacional aún no ha tenido ninguna comunicación formal con la Casa Blanca y el mandatario ‍de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, sobre los preparativos para los Juegos de Los Ángeles 2028, dijo el miércoles la presidenta de la entidad, Kirsty Coventry.

Trump marcó el martes el final de un turbulento primer año en el cargo, después de haber agitado las aguas diplomáticas con su defensa de adquirir Groenlandia para lidiar con Rusia y China, y de amenazar con una guerra comercial con los europeos que ‌se le oponen.

Envalentonado por haber derrocado al presidente ⁠de Venezuela, Nicolás Maduro, y haberse ⁠hecho con el control del petróleo de ese país, Trump también ha hablado de actuar contra Cuba y Colombia, así como ‍contra Irán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Al ser consultada sobre si ha habido conversaciones con la Casa Blanca en los últimos ⁠meses, en medio de la ‌creciente tensión internacional por la preparación de los Juegos de Los Ángeles, que se espera reúnan a más de 10.000 atletas de más de 200 naciones, Coventry dijo que no corresponde al COI comentar la geopolítica.

"Siempre estamos al tanto de ‌todas las ‌conversaciones que se producen y de las conversaciones geopolíticas y políticas que tienen lugar", declaró en rueda de prensa. "Quiero dejar claro que no entra dentro de nuestras competencias comentar estos asuntos. Nuestro objetivo es que ​todos los Comités Olímpicos Nacionales estén representados en los Juegos".

"En lo que respecta a Estados Unidos, todavía no hemos tenido una comunicación formal con la Casa Blanca. Hemos visto el anuncio formal del equipo del presidente Trump (para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 el mes que viene.) Estamos deseando reunirnos con el vicepresidente", ‍dijo Coventry respecto a JD Vance, quien encabezará la delegación oficial estadounidense en la ceremonia de inauguración de los Juegos, el 6 de febrero.

Estados Unidos será uno de los anfitriones del Mundial de fútbol que se celebrará este año. Gianni Infantino, presidente de ​la FIFA, se ha reunido en varias ocasiones con Trump en la Casa Blanca y también le concedió un premio de la ​paz en diciembre.

"Si no estuviéramos viendo buenas relaciones seis meses antes del Mundial me preocuparía", dijo Coventry sobre los ⁠lazos de Infantino con la Casa Blanca. "A medida que nos acerquemos a los Juegos Olímpicos verán que las relaciones continúan y se fortalecen".

Con información de Reuters