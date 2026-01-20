El guiño de Estudiantes a Marcos Rojo en medio de los rumores de su salida de Racing.

La victoria de Estudiantes de La Plata por 4 a 0 frente a Ituzaingó en la primera ronda de la Copa Argentina 2026 no sólo dejó una buena imagen del último campeón del fútbol argentino, sino también un indicio de cómo planea continuar moviéndose en este mercado de pases. Eduardo Domínguez, entrenador del "Pincha" quien recientemente extendió su contrato por dos años más, confirmó en la conferencia de prensa post partido los rumores que hablaban sobre un posible regreso de Marcos Rojo al club y se ilusionó con contar con él de cara a la próxima temporada: "Está en él. Él está, por lo que tengo entendido, entusiasmado y con ganas de cerrar su carrera donde la inició".

"Que haya tomado otras decisiones en otro momento no quita todo lo que siente por el club y lo que necesita él para devolverle al club. Los dirigentes están de acuerdo, los compañeros también y tendrá que ver su situación con el club que lo contrató. Es un chico del club y siempre se le abre la puerta a los exjugadores, y más a tan grandes jugadores como él", opinó el DT. Actualmente, a pesar de que está bien considerado por Gustavo Costas dentro del plantel de Racing, el ex Manchester United no tiene un lugar asegurado como titular y podría buscar regresar al cuadro en el que debutó como profesional para tener su tercer ciclo.

La trayectoria de Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata

Rojo debutó profesionalmente en Estudiantes de La Plata en 2008, luego de formarse en las inferiores del club como defensor central y también como lateral izquierdo, destacándose por su fortaleza física, su juego aéreo y su personalidad para salir jugando desde el fondo. Fue parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2009 y ya en 2010 comenzó a consolidarse como titular, tomando un rol clave en el equipo por entonces dirigido por Alejandro Sabella que conquistó el Torneo Apertura 2010. Su rendimiento lo puso rápidamente en el radar internacional y de la Selección Argentina: en 2011 Estudiantes lo vendió al Spartak de Moscú, cerrando así su primera etapa en el club platense.

Domínguez se ilusionó con una posible vuelta de Rojo a Estudiantes: "Siempre se le abre la puerta a los exjugadores, y más a tan grandes jugadores como él".

La segunda etapa del ex Manchester United en Estudiantes comenzó en 2020, una vuelta que generó una enorme expectativa porque llegaba como un futbolista de selección y con una carrera europea consolidada. En ese primer tiempo regresó como referente del plantel aportando jerarquía, experiencia y liderazgo defensivo, aunque su rendimiento estuvo condicionado por la falta de continuidad y algunas lesiones. Durante 2020 y comienzos de 2021 alternó buenos partidos con ausencias, en un contexto además atravesado por la pandemia y la irregularidad general del fútbol argentino. Ese mismo año, su segundo ciclo en la institución concluyó de manera abrupta con su pase a Boca Juniors, una decisión que generó polémica entre los hinchas.

El rol de Rojo en el Racing de Gustavo Costas y el contrato que abre una puerta

En Racing, Rojo no ocupa hoy un lugar indiscutido dentro del once inicial. Si bien se encuentra integrado al plantel y es valorado por su liderazgo, su participación fue intermitente y quedó relegado a un rol secundario dentro del esquema de Costas. La "Academia" cuenta con varias alternativas en defensa y, en la actualidad, Agustín García Basso está por delante de Rojo en la consideración del DT.

Otro de los puntos clave en esta historia es el contrato del defensor. Rojo llegó a Racing a mediados de 2025 con un vínculo que vence en junio y una cláusula de extensión hasta diciembre que, por ahora, no figura entre las prioridades de la dirigencia. Este escenario contractual le permite a Estudiantes evaluar una negociación con un costo accesible, sin la necesidad de realizar una inversión elevada para concretar el regreso del futbolista a La Plata.