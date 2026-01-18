Se suspendió el amistoso entre Racing y Universidad de Chile por los incendios en Concepción, Chile.

El amistoso entre Racing Club y Universidad de Chile que se debía disputar este domingo fue suspendido debido al incendio forestal que azota a Concepción, Chile, y que tiene en alerta a toda la región del suroeste de Santiago. La decisión fue tomada en las primeras horas de la mañana por las autoridades locales; por su parte, el presidente Gabriel Boric Font decretó a la región del Bíobío (donde se encuentra Concepción) en "estado de catástrofe".

La 'Academia' dio a conocer la información a través de una publicación en sus redes sociales: "Informamos que el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona. Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual", escribieron.

Al momento de la llegada del plantel dirigido técnicamente por Gustavo Costas a la ciudad, había 19 focos de incendio activos en los alrededores. El avance descontrolado del fuego provocó que se lance una alerta roja a nivel provincial; además, se produjeron evacuaciones en algunos barrios.

De esta manera, Racing no tendrá un amistoso de cierre de pretemporada, ya que su próximo encuentro será por la primera fecha del Torneo Apertura 2026: el próximo sábado 24 de enero visitará a Gimnasia y Esgrima en La Plata, en lo que será su presentación oficial en el certamen. La suspensión del encuentro ante Universidad de Chile no resultó tan negativa para el DT, quien no podía contar con cuatro futbolistas de peso por un cuadro viral que no les permitía jugar: los afectados eran Adrián 'Maravilla' Martínez, Marcos Rojo, Baltasar Rodríguez y Adrián Fernández.

Boca vs. Olimpia de Paraguay, el otro amistoso del domingo

El 'Xeneize' se enfrenta ante Olimpia de Paraguay este domingo 18 de enero a las 21 horas en el Estadio Único de San Nicolás, en lo que será también su último duelo de preparación antes del arranque del campeonato local. En su último encuentro, los dirigidos por Claudio Úbeda igualaron sin goles ante Millonarios. El encuentro estará disponible en el Plan Premium de Disney+.

El fixture de Racing en el Apertura 2026