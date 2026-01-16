Racing, en alerta: una pieza clave para Costas podría irse a otro club del fútbol argentino

El mercado de pases mantiene en alerta a Racing: un club del fútbol argentino analiza avanzar por una pieza clave del esquema de Costas, a días del debut.

Racing sigue de cerca los movimientos del mercado de pases y en las últimas horas surgió una inesperado interés por un referente del plantel: el de Estudiantes de La Plata por Marcos Rojo. El defensor, que hoy ocupa un rol secundario en el equipo de Gustavo Costas, es una opción relevante para el "Pincha" de cara a la próxima temporada y su situación contractual abre la puerta a una posible salida.

Según revelaron el diario Olé y el medio Racing de Alma, el nombre de Rojo volvió a instalarse con fuerza en el radar de Estudiantes de La Plata. La dirigencia del "León", con Juan Sebastián Verón al frente del proyecto deportivo, evalúa avanzar por el defensor con el objetivo de sumar jerarquía y experiencia de cara a la Copa Libertadores.

La búsqueda se reactivó luego de que se enfriara la posibilidad de repatriar a Zaid Romero, que en los últimos días arregló su llegada a préstamo al Getafe. En ese contexto, el exdefensor de Boca Juniors y la Selección Argentina aparece como la alternativa más viable para reforzar la última línea.

El rol de Rojo en el Racing de Gustavo Costas y el contrato que abre una puerta

En Racing, Rojo no ocupa hoy un lugar indiscutido dentro del once inicial. Si bien se encuentra integrado al plantel y es valorado por su liderazgo, su participación fue intermitente y quedó relegado a un rol secundario dentro del esquema de Costas. La "Academia" cuenta con varias alternativas en defensa y, en la actualidad, Agustín García Basso está por delante de Rojo en la consideración del DT.

Otro de los puntos clave en esta historia es el contrato del defensor. Rojo llegó a Racing a mediados de 2025 con un vínculo que vence en junio y una cláusula de extensión hasta diciembre que, por ahora, no figura entre las prioridades de la dirigencia. Este escenario contractual le permite a Estudiantes evaluar una negociación con un costo accesible, sin la necesidad de realizar una inversión elevada para concretar el regreso del futbolista a La Plata.

Las alternativas defensivas que tiene Racing

En caso de que se concrete la salida del exfutbolista de Manchester United y Sporting Lisboa, entre otros, Racing no quedaría desprotegido y no está previsto salir al mercado a reforzar la posición. Costas cuenta con opciones como García Basso, Nazareno Colombo, Franco Pardo, Marco Di Césare y Santiago Sosa, quien puede desempeñarse como líbero.

Este abanico de variantes explica por qué en Avellaneda no hay una postura inflexible respecto a la continuidad del defensor, aunque la intención inicial sería retenerlo al menos hasta mitad de año.

Por el momento, no hubo una oferta formal por parte de Estudiantes ni una respuesta oficial de Racing. Sin embargo, el interés es concreto y el mercado de pases recién comienza. El futuro de Rojo podría definirse en las próximas semanas, en un movimiento que mantiene en alerta a la "Academia" y que podría marcar uno de los pases más resonantes del fútbol argentino.