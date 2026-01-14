Ya está, adiós Racing: se confirmó la sexta baja del 2026

Confirmado: Racing tiene la sexta baja del 2026.

Racing tiene a su sexta baja del 2026 en el plantel profesional, dirigido por Gustavo Costas. Después de las salidas de algunos jugadores importantes, en esta oportunidad el que se marcha es un futbolista que tuvo muy pocos minutos a lo largo de la temporada pasada y que nuevamente no iba a ser tenido en cuenta por el director técnico de la "Academia".

El protagonista es nada menos que Richard Sánchez, el mediocampista guaraní de 29 años que llegó al club de Avellaneda en marzo pasado a cambio de casi cuatro millones de dólares. Sin embargo, afectado por una lesión al principio y por sus problemas personales luego, jugó demasiado poco para el altísimo salario que percibe y su nuevo destino será Olimpia de Paraguay.

Richard Sánchez se va de Racing

El volante que brilló en América de México no jugará en Tigres de ese país sino en Olimpia, tricampeón de la Copa Libertadores y uno de los equipos grandes del continente. La salida será a préstamo por una temporada con cargo y una opción de compra, que todavía no fue publicada por la institución argentina. Si bien la "Acadé" quería recuperar alrededor de tres millones de dólares por este jugador, finalmente la oferta de Tigres no convenció y recalará en el gigante guaraní.

La búsqueda de esta cesión por una sola campaña, con cargo y opción de compra, tiene varias aristas: sacarse de encima uno de los contratos más altos del plantel, libera un cupo de extranjero, que el jugador se revalorice con continuidad en el conjunto "Franjeado" y, tal vez ya mejor anímicamente, regrese dentro de un año a Avellaneda totalmente renovado de la cabeza. Ya es la segunda baja en esa posición, dado que Agustín Almendra fue vendido a Necaxa, y tal vez también se vayan Baltasar Rodríguez y Martín Barrios. Por lo tanto, si "Balta" se aleja de nuevo, quizás Costas pida a otro elemento allí, dado que le quedarían solamente Bruno Zuculini, Adrián "Toto" Fernández y el recientemente arribado Matko Miljevich.

Richard Sánchez se va a préstamo a Olimpia de Paraguay.

Todas las bajas de Racing en 2026

Gabriel Arias , arquero, a Newell´s en libertad de acción.

, arquero, a Newell´s en libertad de acción. Facundo Mura , lateral derecho, a Inter Miami (Estados Unidos) libre.

, lateral derecho, a Inter Miami (Estados Unidos) libre. Santiago Quirós , defensor central o lateral izquierdo, a Platense a préstamo por una temporada con cargo y opción de compra.

, defensor central o lateral izquierdo, a Platense a préstamo por una temporada con cargo y opción de compra. Agustín Almendra , mediocampista, vendido a Necaxa (México) por 2.5 millones de dólares brutos.

, mediocampista, vendido a Necaxa (México) por 2.5 millones de dólares brutos. Richard Sánchez , volante, a Olimpia (Paraguay) a préstamo por una temporada con cargo y opción de compra.

, volante, a Olimpia (Paraguay) a préstamo por una temporada con cargo y opción de compra. Luciano Vietto, delantero, en libertad de acción y sin nuevo club todavía.

Las estadísticas de Richard Sánchez en Racing