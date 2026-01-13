Valentín Carboni ilusionó a todo Racing y filtró qué le dijo Gustavo Costas: "Me pidió"

Carboni, con mucha expectativa por jugar en Racing.

Valentín Carboni es uno de los grandes refuerzos en este mercado de pases del fútbol argentino, ya que jugará en Racing a préstamo desde Inter de Italia hasta finales del 2026, sin cargo ni opción de compra. El talentoso mediocampista ofensivo de 20 años, que fue campeón de la Copa América 2024 con la Selección Argentina, dejó sus primeras sensaciones como jugador de la "Academia".

Durante la entrevista con el cronista Tomás Dávila en SportsCenter (ESPN), el ex Genoa, Monza y Olympique de Marsella habló de todo en plena pretemporada en Ciudad del Este, Paraguay. De hecho, detalló lo que significa llegar al club de Avellaneda, quiénes son sus ídolos, el diálogo con el entrenador Gustavo Costas, el paso por la Selección Argentina de Lionel Messi y la adaptación de a poco a la liga nacional.

Valentín Carboni habló de todo desde Racing

El cambio en su carrera tras el préstamo desde Inter

"Muy contento de estar acá, muy ilusionado, con muchas ganas. Apenas supe del interés de Racing, me llamó el presidente (Diego Milito), empezó a resonar en mi cabeza y estaba muy convencido de que podía ser una nueva etapa en mi carrera para jugar, algo que me estaba faltando. Como que lo sentí en el momento, así que le di para adelante. Me sorprendió en el momento, pero le di el sí y muy contento. Es algo nuevo para mí, pero es fútbol en todos lados. Estuve hablando con mis compañeros para saber cómo era también. Vi la semifinal contra Flamengo de vuelta y, cuando apareció todo esto, me puse a ver un poco más para ir conociendo a mis nuevos compañeros".

"Tenía algunas ofertas de ahí de algunos equipos de Italia, pero apenas supe de esta posibilidad fue algo que sentí, que lo decidí con el corazón y estoy muy convencido de la decisión que tomé. Quiero estar a disposición de mis compañeros, del técnico, de estar preparado para luchar por ellos. Dentro de la cancha, más que nada desequilibrio ofensivo. No hablé con el Pupi, siempre fue con Milito, y ellos después arreglaron entre los dirigentes de Inter".

El nuevo apodo y la presentación en el plantel

"Me pusieron Bebote, quizás por la cara, porque soy alto y todo, pero la verdad que muy bien con todos los chicos por cómo me recibieron. Me tocó cantar y canté Sabes, de Los del Fuego. Me ayudaron, así que muy bien. Hay muy buen nivel, mucha intensidad, pero si tengo que elegir a uno elijo a Gaby Rojas. No lo tenía tan visto, pero muy bien. Me sorprendió Maravilla (Adrián Martínez), es una muy buena persona, estuve hablando muy bien y adentro de la cancha muy bien".

La charla con Costas

"Hablé con Gustavo y él tiene una manera muy especial de vivir el fútbol, de hablar con los jugadores, así que muy bien... Me pidió que juegue como yo sé, que sea yo con responsabilidad y con las tareas ofensivas y defensivas, pero con la mentalidad de meterle".

La conversación con Lautaro Martínez sobre Racing

"Cuando estaba un poco más avanzado le mandé un mensaje a Lautaro, me dijo que si yo estaba convencido le diera para adelante y que él estaba para cualquier cosa que necesitara. Me habló sobre que es uno de los clubes más grandes de Argentina, con una hinchada que es una locura, y con todas las responsabilidades que eso conlleva".

Su mejor posición en la cancha

"Soy enganche, pero estoy a disposición del técnico donde me quiera poner... Puedo jugar de extremo y de volante también".

El sueño del Mundial 2026 con la Selección Argentina

"Es una meta que todo jugador argentino tiene, pero no es lo principal. Primero hay que jugar, tener continuidad, hacerlo bien, y creo que después las cosas van a llegar... Pero no vine acá por eso, primero hay otras cosas. No hablé con (Lionel) Scaloni, pero ellos siempre dicen que hay que jugar, así que a meterle para adelante".

"Capaz que uno no toma mucha conciencia de ese momento, pero la verdad que es una locura haber compartido con la mejor Selección de los últimos años. Me ayudaron mucho todos, me trataron muy bien, y qué puedo decir de Messi... Es un fenómeno, me trató muy bien también".

Los mejores técnicos de su carrera

"Scaloni y también te diría (Roberto) De Zerbi (en el Marsella), aunque fue una pena haber estado tanto tiempo por la lesión que sufrí, pero en ese poco tiempo aprendí y disfruté mucho. Ojalá lo pueda volver a encontrar porque también es un gran técnico".

¿Cuál es el mejor Carboni de todos los hermanos jugadores?

"El mejor de los Carboni es el más chiquito (Cristiano, de 16 años) porque aprende mucho de nosotros los mayores (también está Franco, de 22 años)".

La camiseta número 21 en Racing

"La 21 la empecé a usar en Monza porque de chico miraba mucho a (Paulo) Dybala. Después me fue quedando un poco. En Genoa no la pude usar porque estaba ocupada y acá estaba libre".

Sus ídolos

"Messi, Dybala y Di María. Ángel me ayudó mucho también, es un fenómeno y es una locura lo que juega".

El estilo de juego parecido al de Juan Fernando Quintero

"Juanfer es un gran jugador, capaz sí hay algunas similitudes, pero bueno, yo soy yo. Tengo mis virtudes y trato de disfrutar también".

El recuerdo del Inter vs. River en el Mundial de Clubes 2025

"Fue un partido que se jugó con mucha intensidad, River tiene jugadores de mucha calidad también, y por suerte pudimos llevarnos la victoria".

El resto de los "europibes"

"Yo no lo conocía, pero hablábamos a veces con Franco Mastantuono, compartimos ahí en la Selección también, es un chico que tiene mucha calidad y ahora está en uno de los mejores equipos del mundo. Se lo merece".

"Hay muchos jugadores con muchas similitudes, con mucha calidad, grandes jugadores y buenos chicos. Lo de los ´europibes´ creo que era algo mucho más de la prensa o de Internet que de nosotros. Son casi todos enganches, que se tiran para la derecha o son zurdos, cada uno con sus cosas".

El mensaje final para los hinchas

"Primero, agradecerles por el recibimiento a ellos, los sentí muy de cerca. Decirles gracias y dejar todo adentro de la cancha".

Carboni, con mucha expectativa por jugar en Racing.

