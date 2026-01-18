Feroces incendios en Chile: al menos 16 muertos y 50 mil evacuados

Bomberos tratan de contener un incendio en Bío-Bío

Al ‍menos ⁠16 personas murieron en las últimas horas a causa de los incendios ‌forestales ⁠desatados ⁠en el sur de ‍Chile según confirmó el Gobierno. Esta mañana el presidente saliente Gabriel Boric anunció ​el estado de catástrofe en dos ‍regiones del sur: Ñuble y Bio Bio y ya suman 50 mil personas evacuadas.

Tuit de Gabriel Boric

"Además del fallecido el día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la Región del Bío-Bío", detalló este domingo desde la sede del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. El fallecido del sábado fue identificado en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble.

En cuanto a los heridos, el Gobierno chileno informó que hay 14 personas afectadas en Ñuble y cinco en Bío-Bío, cuyas cifras podrían ir aumentando con el paso de las horas.

Estado de catástrofe

Boric declaró este domingo el estado de catástrofe por los incendios en estas dos regiones del país y viajará en breve a ambas regiones para "tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que, hasta el momento, se han adoptado", según anunció el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

La provincia entera de Concepción, una de las tres que conforman Bío-Bío, está bajo estado de alerta roja. Casi una decena de sus sectores, según informó el Senapred en sus últimas actualizaciones en redes sociales, están bajo orden de evacuación.

El presidente electo, José Antonio Kast, señaló en un mensaje en X que "en este momento crítico de la emergencia no hay espacio para la política”. "Hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia", agregó Kast, que asumirá en marzo y esta semana anunciará su gabinete.

Por su parte, Sergio Giacaman, gobernador de la región de Biobío, donde fallecieron 15 de las víctimas, dijo que “es una catástrofe tan grave como la vivida en 2010 con el terremoto”, una de las mayores tragedias que vivió Chile y que devastó el sur del país.

Con información de EuropaPress.