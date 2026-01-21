Alerta para los argentinos que viajan a Brasil: 6 consejos para evitar las estafas más comunes al hacer pagos con Pix.

Pix, el sistema de pagos inmediatos de Brasil, es uno de los más eficientes hasta el día de hoy tanto para residentes como para turistas. Sin embargo, hay algunos detalles que es importante conocer si estás por viajar a Brasil y querés evitar estafas.

Lo cierto es que esta expansión de Pix también dio lugar a nuevas modalidades de estafa, entre ellas el llamado “golpe da maquininha”, que consiste en adulterar terminales de cobro o crear códigos QR falsos para desviar pagos hacia cuentas no autorizadas.

Actualmente es el sistema más utilizado por los turistas argentinos para pagar consumos en restaurantes, comercios y alojamientos. Por esta razón, es importante conocer los consejos más importantes para evitar las estafas más comunes.

6 consejos para evitar estafas en Pix si viajás a Brasil

1. Chequeá el nombre del destinatario al que le transferís

Antes de concretar una transferencia con Pix, es fundamental comprobar que el nombre del destinatario que figura en la aplicación coincida con el del comercio o la persona que presta el servicio.

2. Escaneá solo códigos QR creados en el momento del pago

Es preferible evitar códigos impresos o reutilizados, ya que pueden haber sido reemplazados por otros asociados a cuentas fraudulentas. La sugerencia es solicitar que el vendedor genere el QR frente al comprador y corroborar que la información mostrada corresponda al comercio.

3. No des tu información personal si no es necesario

Durante la transacción, no se debe proporcionar información personal que no sea estrictamente necesaria. Datos sensibles como contraseñas, números de documento o claves nunca forman parte de un pago legítimo mediante Pix. Si un comercio te pide este tipo de información, podría tratarse de un intento de estafa.

4. No le des tu celular a nadie

Otra medida de prevención consiste en no darle a nadie tu dispositivo móvil desde el cual realizás el pago. Ceder el celular a terceros puede facilitar accesos indebidos o la instalación de software malicioso.

5. Chequeá que el monto que pagás coincida con el valor del producto o servicio

Antes de confirmar el pago, es importante revisar que el monto ingresado coincida exactamente con el valor acordado por el producto o servicio. Diferencias en la cifra pueden generar transferencias superiores a lo pactado, algo muy común con el uso de Pix.

6. Guardá los comprobantes

Por último, se recomienda guardar los comprobantes digitales de cada operación y controlar los movimientos de la cuenta todos los días. Estos registros pueden resultar clave ante eventuales reclamos o desacuerdos con los comercios, además de permitir detectar movimientos sospechosos.