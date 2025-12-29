Pix, Reales o tarjetas: la opción para gastar menos en Brasil durante el verano 2026

Las aplicaciones financieras y bancarias modifican la manera de pagar consumos en Brasil, el destino turístico favorito de los argentinos.

En 2025, el sistema de pagos instantáneos brasileño Pix se impuso como la forma favorita de los argentinos para afrontar gastos durante sus viajes a Brasil. Más del 61% de los turistas argentinos optaron por Pix para abonar productos y servicios, dejando atrás al efectivo con un 49% y a las tarjetas con un 45,7%, según un estudio realizado por Netquest a más de 6.200 viajeros. Este cambio se da en un contexto de crecimiento explosivo del turismo argentino, que en 2024 registró 3,6 millones de viajes y aumentó a 4,84 millones entre enero y octubre de 2025.

La temporada de verano 2024/2025 mostró un alza del 92% en viajes respecto al verano anterior, alcanzando 2,08 millones de viajes en ese período. Las billeteras digitales argentinas se adaptaron rápidamente a esta tendencia y sumaron Pix mediante alianzas con proveedores como kamiPay. Plataformas como Mercado Pago, Ualá, Prex, Belo, Lemon y otras permitieron a los turistas pagar en reales desde su saldo en pesos argentinos, sin necesidad de adquirir moneda extranjera ni enfrentar impuestos o retenciones habituales en pagos con tarjeta.

El tipo de cambio que aplican estas apps suele ser similar al dólar financiero (MEP), resultando más conveniente que el oficial o el de la tarjeta. La posibilidad de ver el monto en reales y su equivalente en pesos al instante genera transparencia y comodidad. Para el 32,3% de los usuarios, el ahorro económico es un factor clave al elegir Pix.

La rapidez y la facilidad operativa convencen al 70,3% de los usuarios, quienes valoran poder pagar desde el celular sin complicaciones ni depender de medios tradicionales. La seguridad y la amplia aceptación en todo tipo de comercios, desde supermercados hasta vendedores ambulantes, son otros puntos destacados por el 28,9% de los encuestados.

Mercado Pago activó la función “Pagar con Pix” para los argentinos que viajen a Brasil en el verano 2026.

Además, Pix no se usa solo en destino: uno de cada cuatro argentinos lo emplea antes del viaje para abonar anticipadamente reservas o transporte. Las “llaves Pix”, asociadas a teléfonos, correos o documentos, facilitan estas operaciones sin exponer datos sensibles. El uso es transversal entre edades, con mayor adopción en quienes tienen entre 35 y 44 años (49,8%) y menor en mayores de 55 años (40,8%), que prefieren métodos tradicionales.

La difusión de Pix se apoya en recomendaciones personales, con un 66% de usuarios que lo conocieron por referencias directas, mientras que la publicidad y la búsqueda propia tienen menor impacto. El sistema Pix, lanzado en 2020 por el Banco Central de Brasil, permite transferencias instantáneas en cualquier momento, y hoy es aceptado prácticamente en todos los comercios brasileños. Para los argentinos sin cuenta bancaria en el país vecino, las billeteras digitales argentinas que integran Pix son la llave para aprovechar esta herramienta, convirtiendo pesos o criptomonedas en reales de forma sencilla.

La comparación de cotizaciones del real, según cada app

El debate sobre qué moneda llevar a Brasil sigue vigente. Los pesos argentinos tienen poco valor fuera del país, y aunque el dólar billete es una opción para quienes prefieren efectivo, implica riesgos por portar grandes sumas. En Río de Janeiro, el dólar se cambia a 5,55 reales, mientras que en el nordeste la cotización es más baja, entre 5,10 y 5,30 reales. El uso de tarjeta de débito no es recomendable debido a los recargos impositivos inmediatos y el cobro del dólar turista. La tarjeta de crédito puede ser una alternativa si se cancela el resumen con dólares comprados al tipo oficial, pero requiere atención y gestión.

Comparando tipos de cambio, el real oficial está en $273,00, el real blue en $292,00 y el real tarjeta en $354,90. Las billeteras digitales que ofrecen Pix muestran cotizaciones variables: Belo aplica $287,19; Prex, $280,42; y Mercado Pago, $279,51. La plataforma Compara Pix relevó precios desde $275,82 hasta $293,69 según el proveedor.

El método más barato para pagar resulta la tarjeta de crédito si se cancela con dólares oficiales, aunque implica un trámite extra. Pix se ubica justo por encima en tipo de cambio, pero sin el recargo del 30% que afecta a pagos con tarjeta en pesos o débito. El real blue y el real tarjeta son las opciones más caras por los impuestos y recargos.