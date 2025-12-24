Alertan por el “golpe da maquininha”, la estafa con posnet que sufrió un turista argentino en Río Janeiro.

Un turista argentino de 41 años vivió una experiencia desagradable en la famosa playa de Ipanema, Río de Janeiro, donde fue víctima de un fraude con su tarjeta de crédito. Lo que comenzó como una simple compra de un paquete de cigarrillos terminó en un cobro ilegal de 3.000 euros, mucho más alto que el monto acordado.

El hombre pagó inicialmente 55 reales por el producto en un puesto ambulante, pero luego su tarjeta reflejó un cargo de 3.000 euros, equivalentes a unos 19.000 reales o 3.450 dólares. Esta modalidad de estafa es conocida popularmente como “golpe da maquininha”, donde mientras un cómplice distrae al cliente, el operador de la terminal manipula la máquina para hacer cobros fraudulentos.

Las autoridades locales ya están investigando el caso tras la denuncia realizada ante el Grupo de Apoyo al Turista y la policía de Río de Janeiro, con el objetivo de encontrar a los responsables de esta maniobra delictiva. Además, en Brasil circula otra estafa muy común que involucra a falsos taxistas.

Estos conductores, al negarse a aceptar pagos por PIX, solicitan la tarjeta física y el PIN de sus pasajeros para completar la operación. Pero en realidad, utilizan un lector de tarjetas manipulado que captura tanto el código ingresado como los datos del plástico. Una vez que los delincuentes obtienen esta información, vacían las cuentas bancarias de las víctimas de forma inmediata, dejando a los usuarios sin fondos y con complicaciones para recuperar su dinero.

Estos casos ponen en alerta a los turistas que visitan Brasil, quienes deben extremar precauciones al usar tarjetas en comercios o servicios informales. La recomendación es evitar entregar la tarjeta y nunca compartir el PIN con extraños, para protegerse de estas estafas cada vez más sofisticadas.

Detenidos por las estafas con máquinas de tarjetas de crédito dirigida a turistas (Gentileza G1)

Estas son las 3 estafas más comunes en Navidad 2025

1. Phishing de entregas “urgentes” por SMS o WhatsApp

Es la estafa más extendida de la temporada. Los delincuentes envían mensajes de texto o WhatsApp que simulan provenir de empresas de logística y mensajería, alertando sobre un paquete retenido, extraviado o pendiente de pago. Dato clave: este tipo de estafas creció un 100% entre noviembre y diciembre en comparación con 2024.

2. Tiendas online falsas con “mega ofertas” navideñas

Otra modalidad en auge son los sitios de comercio electrónico truchos, diseñados para parecer tiendas reales. Ofrecen descuentos imposibles y, en muchos casos, incluyen chatbots impulsados por IA que simulan atención al cliente para generar confianza. Algunas de estas webs incluso envían correos de confirmación y números de seguimiento falsos, lo que retrasa la sospecha hasta que el dinero ya fue transferido. Señal de alerta: dominios recientes, precios demasiado bajos y ausencia de datos claros de contacto.

3. Sorteos y promociones falsas en redes sociales

Instagram, Facebook y TikTok se llenan de publicaciones que anuncian premios navideños, celulares o gift cards. Las cuentas suelen clonar la estética de marcas conocidas y anuncian que el usuario “ganó”, pero exigen pagar una supuesta tarifa de envío. La mayoría de estas cuentas fueron creadas en los últimos meses y desaparecen rápidamente tras concretar la estafa.