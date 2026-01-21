El folklore está de luto por la muerte de un emblema.

El folklore argentino atraviesa un momento de luto tras la muerte del músico Rolando Barros, conocido en el ambiente artístico como Rolo Barros. Perteneciente al departamento Fray Mamerto Esquiú, el artista falleció en la madrugada del martes 20 luego de atravesar un delicado cuadro de salud.

La partida de este folklorista generó una fuerte conmoción entre colegas, seguidores y amantes del folklore, que lo reconocían como una figura querida dentro de la música popular. Rolo Barros dejó una huella importante sobre los escenarios, pero su legado va mucho más allá de su trayectoria artística; se destacó por su calidez humana y su permanente disposición para acompañar a jóvenes intérpretes que comenzaban a abrirse camino en el folklore.

Después de conocerse la noticia de su fallecimiento, redes sociales, espacios culturales y ámbitos ligados al folklore se llenaron de mensajes que resaltaron su entrega, su pasión por las tradiciones y su trabajo en favor de la cultura popular. La ausencia de Rolando Barros deja un profundo dolor en el folklore catamarqueño, pero su legado permanecerá vivo en la memoria colectiva y en cada canción que ayudó a sostener.

Dolor en Jesús María por lo que atraviesa un joven jinete

El bonaerense de 23 años, nacido en la ciudad de Ayacucho, protagonizó un grave siniestro vial cuando volvía de participar en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, realizado en la provincia de Córdoba. El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 19 de enero sobre la Ruta Provincial 46, en cercanías de la ciudad de Bragado.

Como consecuencia del impacto, el joven debió ser trasladado de urgencia y permanece hospitalizado en condición crítica, mientras que el accidente se cobró la vida de otras dos personas, generando profunda conmoción. El accidente se produjo cerca de las 8:45 de la mañana, a la altura del kilómetro 60, cuando por causas que aún son materia de investigación impactaron frontalmente una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux.