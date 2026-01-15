El ídolo del folklore falleció a los 69 años.

Rubén Patagonia murió este jueves a los 69 años, dejando un profundo impacto en la región y en la comunidad que lo admiraba. El cantante, músico y activista cultural fue uno de los principales referentes culturales del folklore del sur de Argentina.

Patagonia estaba internado en Comodoro Rivadavia, su ciudad natal, donde desarrolló gran parte de su obra -ligada a la memoria, la identidad y la reivindicación de los pueblos originarios-, según informó el Instituto Nacional de la Música. Su partida provocó una gran conmoción en el ámbito artístico y entre quienes siempre lo reconocieron como una voz genuina de su territorio.

Noticia en desarrollo...