Luto en el folklore argentino por la muerte que golpea a Teresa Parodi: "No hay adiós que alcance"

Luto en el folklore argentino por la muerte que golpea a Teresa Parodi.

El folklore argentino recibió la triste noticia de la muerte de Melania Pérez, emblemática cantante salteña que conquistó al país, a los 76 años. A través de sus redes sociales, Teresa Parodi le dedicó una conmovedora despedida a su colega artista.

"Melania Pérez, la del canto grande! No hay adiós que te alcance! Estoy tan triste que no puedo escribir nada. Enojada con la muerte que te lleva. Pero no dejaremos Melania que muera tu voz amada!", publicó la ex ministra de Cultura de la Nación y reconocida cantante Teresa Parodi lamentando la muerte de la folklorista salteña. Por el momento no fueron anunciadas las causas de la muerte de Melania Pérez.

Quién fue Melania Pérez

Melania Pérez fue una de las cantoras más famosas del norte argentino, logrando su primera consagración en el Festival de Cosquín en 1967, dentro del grupo vocal Las Voces Blancas junto a Stella Crisci, Aurora Daruich, Jorge Semino y Edgardo Gustavo Moragas. En los '80 integró el grupo Vale Cuatro, convocada por el compositor Gustavo "Cuchi" Leguizamón y también fue parte del Dúo Herencia junto a su esposo Icho Vaca.

Como solista su primer trabajo fue el álbum Luz del aire, donde cantó un repertorio integrado por obras de Eduardo Falú, Carlos Perdiguero, Manuel Castilla y Armando Tejada Gómez, entre otros. Su segundo lanzamiento fue en 2002, Igual que el agua... cantando, producido por León Gieco.