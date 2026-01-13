No se conoce la causa: dolor por la muerte de un actor que brilló hace décadas.

El mundo del espectáculo despide a otro rostro clásico de la televisión de los años '60. Roger Ewing, recordado por interpretar al ayudante del sheriff Thad Greenwood en el icónico western Gunsmoke, conocido en nuestra región como La ley del revólver, falleció a los 83 años en su hogar de Morro Bay, California.

Según confirmó su familia a través de un obituario reciente, el actor murió el pasado 18 de diciembre, aunque decidieron mantener en reserva las causas del deceso.

Ewing tuvo su momento de gloria en la pantalla chica entre 1965 y 1967. Curiosamente, antes de ser parte del elenco, era un "superfan" del programa que miraba cada sábado por la noche; incluso, llegó a interpretar al personaje de Chester en una parodia escolar durante su secundaria. Su sueño se cumplió cuando, tras impresionar a los productores con un rol de invitado en el episodio "Song for Dying", le crearon el papel fijo de Thad.

Su currículum también incluye participaciones en verdaderos éxitos de la época como Hechizada, The Bing Crosby Show y Rawhide.

Fotografía y política, su segunda vida

Sin embargo, su paso por el espectáculo fue breve. Tras su última participación en la película dramática Play It As It Lays en 1972, decidió dar un volantazo radical a su carrera: abandonó la actuación para dedicarse a la fotografía profesional. Esta nueva pasión lo llevó a recorrer Europa, Rusia, México y el Pacífico Sur. Además, en sus últimos años se involucró activamente en su comunidad: en 2003, se postuló para una banca en el Concejo Municipal de la ciudad de Morro Bay, demostrando su compromiso con el lugar que eligió para vivir tras las luces de Hollywood.