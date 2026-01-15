Murió un emblema del folklore argentino y Soledad Pastorutti se mostró angustiada: "Se nos fue"

Soledad Pastorutti le dedicó un posteo a un emblema del folklore argentino.

Soledad Pastorutti se mostró apenada en sus redes sociales por el fallecimiento de la cantante de folklore salteña, Melania Pérez. Se trata de una de las voces más representativas de la música norteña argentina y la arequitense dejó en claro que era súper fan de su arte.

Melania Pérez fue dueña de una voz soprano inconfundible, su camino artístico la consagró como una figura central del canto popular del norte del país. A lo largo de su vida se entregó por completo a la música y recorrió los escenarios más importantes del país, logrando una fusión única entre la tradición bagualera y un saber profundo del folklore.

"Hoy se nos fue una de las cantoras preferidas de mi vida musical. Gracias por tanto, admirada Melania", escribió Soledad Pastorutti en una de sus historias de Instagram, en la que compartió un video de la cantante. Más tarde, la voz de hits como Tren del Cielo y Brindis se mostró escuchando una de las canciones de Melania Pérez, honrando su memoria.

Quién fue Melania Pérez, emblema del folklore norteño

La potencia de su voz y una sensibilidad interpretativa poco común marcaron el inicio de una carrera que comenzó a tomar vuelo en 1965, cuando fue convocada para formar parte del grupo vocal Las Voces Blancas. Allí compartió escenario con Stella Crisci, Aurora Daruich, Jorge Semino y Edgardo Gustavo Moragas, una experiencia que le abrió las puertas del reconocimiento tanto en el país como en el exterior. Con esa formación recorrió distintos escenarios y alcanzó una consagración clave en el Festival Nacional de Cosquín en 1967.

Soledad, en vivo.

Más adelante, su camino artístico sumó un capítulo decisivo al integrarse al grupo Vale Cuatro, bajo la guía creativa del compositor Gustavo “Cuchi” Leguizamón. Ya en la década del ochenta, emprendió un proyecto íntimo junto a su compañero de vida, Icho Vaca, con quien conformó el Dúo Herencia. En paralelo, desarrolló su faceta solista y editó el álbum Luz del aire, donde abordó obras de autores fundamentales como César Perdiguero, Armando Tejada Gómez, Manuel Castilla, Eduardo Falú y el propio Leguizamón, acompañada por destacados músicos entre los que se contaron Walter Ríos, Colacho Brizuela, José Santucho y Lalo Romero.