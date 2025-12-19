Feroz incendio en Bariloche: las llamas obligaron a evacuar un sanatorio céntrico

Un incendio forestal se desató este viernes al mediodía cerca del Sanatorio San Carlos de Bariloche, ubicado a pocas cuadras del centro de la ciudad, y obligó a desplegar un operativo de evacuación de pacientes y personal del sanatorio. Las últimas imágenes viralizadas muestran cómo el fuego llegó también a algunas casas de la zona. Desde el gobierno provincial confirmaron el envío de brigadistas, bomberos, personal de Parque Nacionales y dos aviones hidrantes para intentar controlar las llamas.

El fuego comenzó alrededor de las 13.30 a un kilómetro de la avenida Bustillo, una de las arteria de la ciudad rionegrina, en una zona de bosques detrás del Sanatorio San Carlos, en la ladera del cerro Goye. "Las tareas de combate se ven complejizadas por las condiciones de viento. Para reforzar el operativo, dos medios aéreos se encuentran en camino", indicó el gobierno de Río Negro en las redes sociales.

Noticia en desarrollo