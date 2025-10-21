ATE denunció que Sandra Pettovello apretó a estatales para que fiscalicen para La Libertad Avanza

ATE denunció que Sandra Pettovello apretó a estatales para que fiscalicen para LLA.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acusó públicamente este martes a Sandra Pettovello por presionar a trabajadores estatales para que fiscalicen en nombre de la La Libertad Avanza (LLA) este domingo en las elecciones legislativas nacionales. Desde el sindicato aseguraron que la ministra circuló un formulario entre los trabajadores para que se sumen a cuidar los votos del oficialismo.

Desde ATE Capital sacaron un comunicado, en el que rechazaron las presuntas presiones: "Nosotros trabajamos para el Estado, no para el Gobierno". Y, luego, denunciaron: "En una actitud inédita, el Gobierno Nacional circula un formulario entre las y los trabajadores del ministerio para que los estatales lo llenen con sus datos y fiscalicen el domingo para la Libertad Avanza".

La denuncia pública no se detuvo allí, sino que desde el gremio aseguraron: "El presidente Milei y la ministra Petovello aprietan ilegalmente a les estatales para que garanticen la elección de su partido". En el comunicado, además sostuvieron que, con esta actitud, el Gobierno Nacional va "en contra de la propia legislación 1084/2024 a través de la cual ordenaron bajar hasta los bustos de Evita. Mediante la disposición publicado en el Boletín Oficial, habían prohibido la propaganda política partidaria en edificios y bienes públicos estatales, con el objetivo de preservar la neutralidad del Estado y evitar el uso de recursos públicos para fines partidarios o personales".

ATE denunció públicamente que el gobierno estaría "apretando" a estatales para que fiscalicen para LLA.

La denuncia de ATE: "Presionan a los trabajadores porque les faltan militantes"

En su comunicado, ATE opinó que al Gobierno Nacional "le faltan militantes" y, por eso, "aprietan" a los trabajadores estatales para que les cuiden los votos en las elecciones del domingo. "Le recordamos al Presidente y la ministra que nosotros y nosotras trabajamos para el Estado, no para el Gobierno", cerró la denuncia pública.

El presunto apriete a los estatales para que fiscalicen se da en el marco de los últimos balines del oficialismo para sacar un resultado por lo menos digno en la legislativas. Durante el lunes, Karina Milei, presidenta de LLA, se había reunido con el principal operador de la fuerza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, para terminar de definir la recta final de la campaña antes de la veda, que comienza este viernes.