El dirigente de Argentina Humana y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, cuestionó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien contrató como perito a un hombre que trabaja con los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.

"Pettovello -sí, la basura que le roba a los comedores, jubilados y personas con discapacidad- se presentó a pedir que me revisen el celular y para esa tarea muy adecuada, Capital Humano contrató por una cifra millonaria al perito Pablo Rodríguez Romeo, para ver si encuentran alguna cosa rarita -como la que hacen ellos- en mi celular. Eso en sí mismo ya es lamentable, pero lo más grave es que se trata del mismo perito que representa a los Kovalivker de la Droguería Suizo, los que le pagaban el 3% a Karina", expresó Grabois en su cuenta de X.

Luego, añadió: "Teniendo en cuenta que Milei comparte abogado con Fred Machado, el principal narco de la Argentina, entre otras coincidencias, tenemos un patrón de conducta evidente: son una banda criminal".

"Un desafío sobre los telefonitos para los hermanos 3%, la basura roba-comida, el candidato motonarco y el endeudador serial: todos al mismo tiempo, así vemos quiénes están sucios -porque afanaron con $LIBRA, remedios de personas con discapacidad, lentes para los jubilados, alimentos vencidos, espionaje ilegal, periodistas ensobrados, valijas de Kueider, prebendas del JP Morgan- y quiénes tenemos como único 'crimen' defender legalmente el patrimonio histórico de la nación y los intereses de las mayorías populares".

"No la gasta en universidades ni en las personas con discapacidad"

En el video, Grabois cuestionó la asignación de recursos del Gobierno nacional. "No la gasta en las universidades, ni en las personas con discapacidad, ni en los alimentos, ni en los jubilados, pero sí tiene para poner un perito de parte a ver si me encuentran algo a mí", declaró.

"Desafío a Karina, a Pettovello, a Milei, a Caputo: ponemos todos el celular arriba de la mesa, a ver si lo abrimos juntos y a ver quiénes son los chorros y quiénes somos los honestos”, concluyó.