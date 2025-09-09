Grabois, tras la derrota de Milei en PBA: "La gente no quiere este Gobierno"

Grabois analizó las elecciones bonaerenses en El Destape Am 1070

El dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, analizó la victoria de Frente Patria ayer en la provincia de Buenos Aires y opinó que si bien fue un "buen triunfo" del peronismo, la elección se lee en clave de rechazo al gobierno de Javier Milei. "Fue una aplastante derrota del Gobierno", destacó Grabois y pidió "no agradarse" y redoblar los esfuerzos de militancia para la elección legislativa nacional de octubre.

"El triunfalismo es un problema. Si te va muy bien tendés a equivocarte. El pueblo dio una señal, un voto de confianza hacia nosotros, pero sobre todo fue un repudio a Milei", interpretó en diálogo con El Destape Am 1070, y planteó dos tareas: endurecer la oposición y mejorar la militancia y la "solidaridad con los que la están pasando mal". Grabois especificó que ayer Fuerza Patria sacó "la misma cantdiad de votos que en todas las elecciones legislativas" y sostuvo que el camino para octubre va a ser aún más difícil. Sin embargo afirmó que los candidatos que se cargarán al hombre la campaña: el ex ministro Jorge Taiana y el diputado Itaí Hagman, son "intachables", tanto en su trayectoria, como en su honestidad, formación, capacidad intelectual y militancia.

Sobre Milei, agarró: "No puede gobernar la Argentina porque son unos chorros a cielo abierto, ya desde el escándalo $Libra, el 3% de Karina y las cosas que ya sabemos".

Grabois dijo que "la gente no quiere este Gobierno" y que la elección de ayer mostró que Milei solo tiene el apoyo del núcleo duro del 25%, el mismo que lo apoyó en las PASO. También repudió que Miguel Ángel Pichetto "esté de moda" y los coqueteos de dirigentes peronistas con la vicepresidenta Victoria Villarruel.