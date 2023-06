Junio, mes clave para el escenario electoral: los tres deseos de Alberto, la instalación de Wado y el rol de los gobernadores

Llegó junio y el Frente de Todos entra en el sprint final. Se cumplieron los pedidos del Presidente apenas se bajó de la carrera. El ministro de Interior hace foco en la Provincia para subir su nivel de notoriedad. Qué pedirán los gobernadores el miércoles.

El Frente de Todos vive el sprint final para terminar de definir cuestiones que aún no están del todo resueltas, como la estrategia electoral y los candidatos. Será tiempo de saber si se cumplen los anhelos de Alberto Fernández apenas se bajó de la carrera reeleccionista. Apenas comunicó ese 21 de abril que no iba a ir por un segundo mandato, Fernández pidió tres deseos: que haya PASO entre un sector de la Rosada y un sector K; que jueguen Daniel Scioli y Agustín Rossi; y que Sergio Massa no sea candidato. Hasta hoy, a tres semanas del cierre de listas, se le dio todo.

En la gira del ministro de Economía en China, Massa bajó su musculatura presidenciable y sigue "caliente" por lo que él llama "la paja interna" de los encontronazos y disputas en el Frente de Todos, ese sello que puede cambiar su nombre para estas elecciones. El viaje a Asia le sirvió y servirá como contrapeso (y más al haberlo llevado a Máximo Kirchner) para otro viaje que tendrá en menos de dos semanas: Washington.

En Estados Unidos se juntará entre el 12 y el 17 de junio con el FMI para terminar de cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo e intentar llenar de 10 mil millones de dólares el Banco Central de reservas para pasar un 2023 sin grandes sobresaltos. "Yo no gestiono para hoy, sino para el futuro del país. No me importa quién gobierne el año que viene", se le escuchó repetir en China al ministro de Economía.

A Massa aún le queda el Congreso del Frente Renovador pautado para el sábado 10 de junio, dos semanas antes del cierre de listas (24). De allí deberían salir algunas definiciones finales del tigrense. El ministro insiste con no ir a PASO. "Unidos tenemos 30 puntos", afirma y reafirma. Dice que no quiere ver al peronismo tercero en las tapas de los diarios del lunes 14 de agosto después de las primarias. Y que quiere cuidar la gobernabilidad.

Ese reclamo es una voz cada vez más marginal dentro del FdT, teniendo en cuenta las declaraciones de todos los presidenciables que hasta ahora se manifestaron. Daniel Scioli, Agustín Rossi y hasta De Pedro coincidieron en los últimos días en que una PASO es inevitable. Sin embargo, este miércoles podría tener aliados.

Ese día se reunirá la Liga de los Gobernadores peronistas en el CFI (Consejo Federal de Inversiones), en el microcentro porteño. El encuentro estará atravesado por la decisión última de la Corte Suprema que pone en jaque al PJ y al titular del Congreso Nacional de ese partido y mandatario de Formosa: Gildo Insfrán.

La temática en el CFI estaba clara desde un comienzo: política electoral. Los mandatarios provinciales quieren dejar en claro una postura con respecto a lo que se avecina en las próximas semanas. Pero el fallo contra Sergio Uñac y la advertencia por Formosa generó algún retoque al plan inicial. Igualmente, PASO y candidatos serán los temas protagonistas.

La semana que pasó estuvo rodeada de rumores sobre la familia Zamora, de Santiago del Estero. Que Gerardo podría acompañar una fórmula K, que la vice sería Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora, quien se reunió con Cristina Kirchner en el Senado con Wado y más rumores. Desde las tres puntas desmintieron este mitin a El Destape. Y por ahora es un misterio tanto la compañía al candidato del kirchnerismo como el mismísimo candidato K.

Desde uno de los sectores de los gobernadores más cercanos a CFK que estarán en la reunión en la previa apoyan la teoría Massa sobre las PASO. "No es conveniente. Lo mejor es una lista única de consenso con todos alineados. No puede haber una interna con la economía tan frágil", afirmaron a este portal desde el entorno de uno de ellos sobre la postura que pedirán en la reunión.

Sin embargo, desde otro sector K de los gobernadores no están tan de acuerdo: "Si no tenemos un candidato consensuado no queda otra que PASO", afirmaron ante El Destape. Desde el CFI afirmaron que habrá un comunicado posterior sobre la estrategia electoral y la postura sobre las PASO. Pero creen que no habrá consenso sobre salir a apoyar a un candidato.

Quien tejió la mejor relación con esta liga de mandatarios es el ministro de Interior, quien estuvo presente en algunos encuentros en el CFI pero obviamente se ausentará el miércoles. "No está invitado", aclararon por las dudas los gobernadores.

Claro. La invitación hubiese sido un gesto unívoco de todos estos gobernadores de que su candidato es Wado. Y aún no está confirmado. Ni el apoyo de los mandatarios ni la candidatura de Wado.

Hoy la candidatura de De Pedro está "en un 90%". Pero falta. Las dos máximas del ministro para llenar ese 10% son "instalación" y "recorrida". Wado intenta hacer subir un déficit que tiene: su nivel de conocimiento en todo el país.

Según una encuesta de la Universidad de San Andrés difundida el jueves y realizada entre el 19 y 26 de mayo, De Pedro tiene un conocimiento del 77%. Es de los principales dirigentes del Frente de Todos con ese número más bajo. A su vez, Wado -según este mismo estudio- es el funcionario público con mayor imagen positiva, con un 21%. Le siguen Daniel Filmus, con 18%, y Matías Lammens, con 17%.

Tanto la instalación como la recorrida a la que apunta el wadismo está centrada en la Provincia de Buenos Aires, el distrito que define la elección. Allí el ministro pasó gran parte de la semana, con un hiato en la Chaco que gobierna Capitanich, otro que suena como vice del candidato del kirchnerismo.

Wado mantiene contacto diario con Cristina Kirchner y reuniones semanales. "Se ven seguido y cualquier día. Están separados por algunos metros", dicen en el equipo de De Pedro sobre la relación con la Vicepresidenta y en referencia al despacho de De Pedro en la Rosada y al de CFK en el Senado, distanciados por apenas 20 cuadras

Desde el círculo político del funcionario no ven por ahora un cortocircuito con Massa en la idea de Wado de ir a una PASO y la resistencia del tigrense a una interna. "Hay plena sintonía entre Wado, Sergio y Máximo. Estamos en sintonía en la estrategia electoral", se atajaron ante este portal. Y prometieron novedades sobre el lanzamiento en los próximos días...