Elecciones 2023: Milei definió a sus candidatos en Provincia en un día de versiones de renuncia

El precandidato a presidente confió en una vieja conocida para la boleta bonaerense. Qué dicen desde el espacio libertario de los rumores de que bajaba su candidatura. Quién es el abogado antifeminista y mediático que irá por la vicegobernación.

El anuncio de la precandidatura a gobernadora de la provincia de Buenos Aires de la diputada nacional Carolina Píparo este martes vino a rechazar una serie de versiones que circularon en el día respecto a una posible declinación de Javier Milei a su proyecto presidencial.

El periodista y escritor Jorge Asís largó en su Twitter a la mañana la versión de una posible declinación de la candidatura presidencial del diputado de La Libertad Avanza. "Jerarcas del Massa-Kirchnerismo deben orientar a sus distraídos comunicadores para que no disfruten ni celebren la instalada declinación de Milei porque tuercen a favor de Bullrich o Larreta. Sintra. Ampliaremos (solo vía rápida)", posteó el ex embajador menemista.

El contexto lo aportó un ex aliado, Carlos Maslatón. "Milei, no seas demente, no se te ocurra renunciar a la candidatura ahora porque te deprimieron tus resultados provinciales", sostuvo el ex concejal, hiperativo en redes sociales.

Los resultados provinciales a los que aludía el liberal son las pobres performances en las jurisdicciones en las que Milei no levantó las candidaturas a gobernador, precisamente para evitar malos resultados.

Las derrotas van desde un piso de 3 puntos del negacionista Ricardo Bussi en Tucumán hasta un techo de casi 16 de Martín Menem en La Rioja. A esto se le suman las durísimas acusaciones del ex candidato a gobernador de Neuquén Carlos Eguía y la inhabilitación de la candidatura en Chubut de César Treffinger, por parte del Tribunal Electoral, aunque aclararon a este medio desde el entorno del empresario que hicieron las presentaciones pertinentes y la prohibición se levantaría "en las próximas horas".

El Destape consultó a fuentes cercanas a Milei sobre los rumores de una renuncia a la candidatura y conjeturaron que es obra de "una operación de Juntos por el Cambio, que se ve desde las horas posteriores de la mal resultado de Bussi en Tucumán"

La misma, agregaron, se basan en "sondeos de consultoras en su mayoría ligadas al PRO y que trabajan con Larreta, que publicaron encuestas 24 horas después para medir el resultado de Tucumán". Según agregaron, los resultados que puedan sumar "son incompatibles con el resultado de campo"

La elección de Píparo

Horas después de esta versión de una caída de la postulación de Milei, Píparo fue oficializada como precandidata a gobernadora bonaerense. A esto se le sumó el anuncio de que su compañero de fórmula será el abogado mediático y antifeminista Francisco Oneto.

La designación de Píparo puso fin a meses de indecisión sobre el nombre del candidato en la jurisdicción más populosa del país, a raíz de la cantidad de nombres que se fueron cayendo.

El más reciente fue durante la semana pasada cuando se cayó la negociación con el intendente vecinalista de Chivilcoy, el ex comisario Guillermo Britos. Según adujeron desde el entorno del ex comisario, éste decidió ir por la reelección. A su vez aclaró que el espacio libertario le daba "todo lo que quería", en referencia a lugares en las listas legislativas.

La propia Píparo había sido barajada como potencial nombre para la gobernación a fin de año, al igual que la precandidata a vicepresidenta Victoria Villarruel. En ese entonces, en el campo libertario se lamentaban que estaban "flojos de candidatos".

Si bien en su momento se dijo que, ante la falta de candidatos, la designación recaería en el armador bonaerense Sebastián Pareja, fuentes que siguen de cerca el armado libertario descartaron - apenas se cayó lo de Britos- que el abogado pueda dar el paso al frente.

Voces del entorno de Píparo señalaron que la diputada -que se alejó de su par José Luís Espert, hoy en Juntos por el Cambio- hará de la seguridad su tema principal de campaña y que se pondrá a "recorrer la provincia".

Al igual que Espert, que dio de baja su postulación a gobernación para postularse a la presidencial, la ex legisladora bonaerense archivará su candidatura a la intendencia de La Plata para competir por el sillón de Dardo Rocha.

¿Quien es Francisco Oneto?

El curriculum del candidato de Milei a la vicegobernación bonaerense dice que es abogado penalista especializando en Derecho Penal y Criminología (UBA), y ex miembro titular de la Comisión de Defensa del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, además de conferencista internacional.

"Hace tiempo que es una persona cercana al espacio y de buena relación con (el diputado bonaerense) Nahuel Sotelo", señalaron desde el entorno de Miilei a El Destape.

Píparo, Milei y Francisco Oneto

En sus primeras palabras como precandidato, Oneto destacó que "Javier representa la nueva política" y es "un líder indiscutido al que hay que apoyar". Asimismo señaló que "las rutas son para circular, y no para protestar" y que "debemos desestigmatizar la represión", en referencia a la crisis política y represión en Jujuy.

El ahora precandidato a vicegobernador tiene un canal de Youtube en donde sube videos con análisis de causas judiciales de reconocimiento público con una mirada antifeminista, la misma que mostró en algunos de sus cruces mediáticos.

Uno de los primeros trabajos de Oneto con mayor exposición fue el de ejercicios de la defensa del jugador de fútbol Jonathan Fabbro, acusado de abusar a su ahijada menor de edad. El letrado, además, fue uno de los denunciantes contra su par, Ana Rosenfeld, por haber renunciado a la defensa del actor Juan Darthes cuando este fue acusado de violación a Thelma Fardín.

Además, ejerció la defensa de Daniel Lagostena, acusado del femicidio de Erica Soriano en 2010. En diciembre de 2022 la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires desestimó un recurso de apelación del fallo condenatorio presentado por Oneto.