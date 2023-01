Elecciones 2023: Macri vuelve al escenario con una foto de unidad bonaerense

El ex presidente hará dos actos en Mar del Plata. Uno más "popular" destinado a presentar su libro y responder preguntas de la prensa y personas que se hayan anotado para participar, y otro más "top" con el círculo rojo y un grupo de periodistas. La foto congregará a todos los precandidatos del PRO en la provincia.

Mauricio Macri se volverá a subir al escenario este jueves y la escenografía será costera. En Mar del Plata, presentará su segundo libro ante varios cientos de personas para, luego, participar de una cena más íntima con un círculo reducido de empresarios. La prensa estará presente en ambas ocasiones y será el primer mega evento del ex presidente de la Nación tras la última aparición rimbombante, a mediados de octubre en La Rural, con la misma excusa. El fundador del PRO buscará mostrar una foto potente para seguir en el juego electoral, ya sea como potencial candidato o como gran elector.

En principio, por una cuestión de tiempos, no se espera que Macri haga una recorrida por las calles de La Feliz, una ciudad comandada por su partido, en manos de Guillermo Montenegro, ex ministro suyo en la Ciudad de Buenos Aires. La atención estará puesta, en tanto, en el acto político que comenzará cerca de las 18 en el salón de eventos La Normandina, ubicado en la avenida Patricio Peralta Ramos 5050.

Allí, el ex presidente hablará alrededor de una hora con un formato muy similar al utilizado en La Rural, donde fue entrevistado por su ministro de Cultura y editor del libro, Pablo Avelluto. Ese evento no dejó grandes conclusiones políticas ni “perlitas”, pero le permitió tener una foto de unidad con alrededor de 1500 dirigentes de todo el arco de Juntos por el Cambio, empresarios, ex jugadores de fútbol, entre otras celebridades.

Ahora, se buscará repetir una foto similar. Grande y diversa. Luego de su exposición ante los espectadores que decidieron asistir, habrá una suerte de ronda de preguntas para la prensa e incluso para personas sueltas que hayan decidido anotarse con tiempo para participar del evento organizado por Hernán Lombardi, la Fundación Global y la liberal Fundación Libertad cuya pata internacional se referencia en Mario Vargas Llosa, un habitué de Macri.

Una vez terminado ese paso formal “más popular”, el líder amarillo se trasladará al Hotel Costa Galana, donde se hará una especie de cena “más top” y un encuentro íntimo con periodistas y un círculo empresarial más reducido. Será una forma de mostrarse con el círculo rojo en un año clave para conseguir apoyos y, sobre todo, financiamiento para las campañas.

En principio, el evento logrará congregar a todos los candidatos bonaerenses del PRO. Al ser en un distrito clave durante el verano de Buenos Aires, con una figura fuerte a nivel simbólico, no habrá faltazos en ese sentido. En el acto estarán, por ejemplo, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Javier Iguacel, Joaquín de la Torre y Diego Santilli.

Ritondo, que impulsa la candidatura presidencial de María Eugenia Vidal, mostró fuertes vínculos con Mauricio Macri en el último año. Grindetti, alcalde de Lanús que empezó a trabajar en los equipos de Patricia Bullrich, se lanzó a la carrera luego de conseguir el apoyo del ex presidente tras abrirle las puertas del conurbano. Iguacel y De la Torre, los dos nombres elegidos por la ex ministra de Seguridad para la provincia. El primero fue funcionario del gobierno nacional de Cambiemos y el segundo, además de cacique de San Miguel, formó parte del gabinete de Vidal. Santilli, cuya referencia nacional es Horacio Rodríguez Larreta, también dirá presente así como su jefe de equipos técnicos, el cacique de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Al cierre de esta nota, no estaba segura la aparición de Martin Tetaz, por Evolución, pero podría acercarse en caso de resolver la agenda personal. A su vez, desde sector de Maximiliano Abad, titular del Comité radical provincial, confirmaron la invitación.

Ritondo, presidente del bloque PRO en Diputados, llegará a Mar del Plata desde Pinamar junto al jefe de su equipo técnico, Martín Yeza, el intendente de esa localidad que también participará del evento, y junto a Lombardi, el organizador de la jornada. También dirán presente el macrista Federico Angelini, diputado amarillo y precandidato a gobernador de Santa Fe que migró a los equipos de gobierno de Bullrich, y el senador Humberto Schiavoni.

A su vez, por obvias razones, será de la partida el cacique de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro y los dirigentes locales de la Coalición Cívica, que también fueron invitados. Al grupo se le sumarán las presencias de Jorge Macri, funcionario porteño, primo de Mauricio y precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, y Vidal, una dirigente con aspiraciones presidenciales que algunos quieren convencer de intentar ganar la Capital Federal.

La foto, entonces, será muy fuerte en lo simbólico bonaerense, mostrando una unidad de proyecto pese al desorden de candidatos. Fue algo que planteó una fuente amarilla el fin de semana, durante la mini gira que hizo Larreta por el Atlántico junto a referentes nacionales y al radicalismo. Más allá de las diferencias, el modelo es el mismo, con matices y discusiones internas pero el mismo. Por lo tanto, probablemente ésta sea la ocasión para dejar en claro ese concepto y buscar una imagen coordinada.

Entre los grandes ausentes, sin embargo, habrá algunas figuras importantes. Larreta, que visitó la costa durante el fin de semana y hasta hizo surf asistido, no estará en el lanzamiento veraniego del libro porque la agenda electoral lo llevó a Córdoba, otra provincia importante, tanto por el caudal de votos como por la concurrencia en época de vacaciones. En ese distrito, el jefe de Gobierno mostró un aliado importante, Carlos “la mona” Jiménez, con quien ya se encontró en varias oportunidades.

Patricia Bullrich tampoco podrá asistir por estar de vacaciones, pero tiene previsto encontrarse con el ex presidente el próximo 20 de enero, en la Patagonia. El country Cumelén, en Villa La Angostura, funcionará de campamento base de Mauricio hasta mediados del mes que viene, luego de su regreso de Qatar, con distintas reuniones dirigenciales.

En la lista de ausentes están también los nombres de dos halcones amarillos. Por un lado, el de Fernando Iglesias, diputado PRO parte del proyecto presidencial de Bullrich que se encuentra de viaje y no podrá asistir a Mar del Plata. El otro, Waldo Wolff, ex legislador nacional que migró a la Ciudad hace un par de semanas para sumarse al Gabinete de Larreta. Su incorporación al armado del porteño llegó con el lanzamiento formal de la candidatura de Jorge Macri (que en sus redes sociales ya sumó, como nombre oficial, el “2023”) para, luego, pasar a integrarse de lleno al plan larretista.

Jorge Macri volvió a mostrarse con Horacio Rodríguez Larreta este miércoles, después de que el alcalde porteño pasara un fin de semana con su principal contrincante, Martín Lousteau. En la Ciudad, están prácticamente descartadas las candidaturas de Fernán Quirós, que no logró motivar a nadie ni comprometerse con el desafío, y de Soledad Acuña, que fue mamá hace pocas semanas y la campaña la encontrará en un momento personal difícil para entregarse en un 100% a lo electoral. Lo mismo con Emmanuel Ferrario, un vidalista que saltó a las primeras ligas políticas en 2021 pero que todavía está “verde”.

Por eso, Macri primo pareciera ubicarse como el candidato más lógico del PRO en la Ciudad, sobre todo porque ya consiguió la banca de Mauricio y de Bullrich, aunque Larreta aún no se la jugó para dejar que todos los aspirantes se muevan y hagan lo mejor que puedan. Pero en ese esquema, algunos también apuntaron a tentar a Vidal, a quien consideraron una gran candidata que en 2021 tuvo una mala campaña. Todavía eso pareciera estar lejos.

La foto de Larreta con su ministro volvió a mostrar al intendente al lado de un candidato amarillo luego de coquetear con la UCR, una actitud péndulo que mantuvo durante todo el año producto de las necesidades de la alianza porteña construida. Más allá de esos lazos con el referente de Evolución, se aseguró que el jefe de Gobierno impulsará a un nombre amarillo, sin lugar a dudas, pero con una PASO abierta.