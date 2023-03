Elecciones 2023: para Alberto, Macri se bajó porque perdía y no afecta al FdT

En vuelo a Nueva York, antes del encuentro con Biden, desde el entorno presidencial afirmaron a El Destape: “Ni Alberto ni Cristina tienen que seguir ese ejemplo y bajarse”.

Alberto Fernández amaneció temprano en República Dominicana luego de la finalización de la Cumbre Iberoamericana y tuvo que cambiar rápidamente el chip internacional para poner el eje en las cuestiones domésticas y el devenir del Frente de Todos. Es que del otro lado, en Juntos por el Cambio, hubo una noticia en las primeras horas del domingo que sacudió el tablero electoral: se bajó Mauricio Macri. Según contaron fuentes del entorno presidencial a El Destape, el mandatario cree que el líder del PRO se corrió porque perdía. Y expresaron desde el círculo político del Jefe de Estado: “Ni Alberto ni Cristina tienen que seguir ese ejemplo y bajarse”.

Según pudo reconstruir este portal, el Presidente analizó en privado que “no genera nada dentro del Frente de Todos, no baja a nadie y a Cristina tampoco”. Alberto entiende que “es una decisión de Macri personal porque él sabía que perdía”, según contó un integrante del entorno del Presidente.

Sin embargo, desde el albertismo se bajó un mensaje a la interna del FdT. “Ahora no hay que vetar a nadie, eh. Acá no hay nadie vedado”, manifestaron. El sector de Fernández entiende que La Cámpora intenta vedarlo cuando piden que se baje. “Los dirigentes no pueden tener la irresponsabilidad de vetar al otro”, expresaron a este portal.

El Presidente -si bien no confirma que va por la reelección o que se baja- tiene el deseo de construir un candidato que garantice el triunfo. Aunque desde su círculo aseguran que hoy “en esta pelea de enanos que es el Frente de Todos, el que mejor mide es Alberto”.

Por otro lado, desde el albertismo cruzaron al kirchnerismo sobre la reelección del Presidente: “Los únicos que hablan de eso son ellos”. En el riñón del Presidente revelaron que Fernández repite en estos días: “Al final, el que menos habla de su candidatura soy yo”. En ese sentido, Alberto celebró con sus íntimos las declaraciones de Máximo Kirchner, quien pidió el 24 de marzo dirimir las internas en elecciones.

“Lo celebro porque hay que democratizar el espacio, es lo que venimos planteando nosotros hace un tiempo. Me alegro. Hay que abrir un debate y que emerja una dirigencia nueva”, fue la frase que usó el Presidente con su equipo, según pudo saber El Destape.

En el video dominical para anunciar su renuncia, Macri lo llamó “marioneta” a Alberto. Desde Presidencia decidieron no responder a ningún agravio. Solo se limitaron a contestar la frase “aislados del mundo” que pronunció el expresidente de Boca. “Dice eso justo cuando estamos a horas de reunirnos con Biden. Y no es que nosotros fuimos a tocarle la puerta a Biden”, respondieron. También se sumó la portavoz, Gabriela Cerruti, quien tuiteó una referencia al tema con fotos del mandatario con diferentes líderes mundiales y con el comunicado que confirmaba la bilateral con el Jefe de Estado norteamericano.

La Cumbre, Nueva York y después…

Fernández se fue conforme de la Cumbre en Dominicana, por sus reclamos sobre el FMI y por contar cómo el tema climático por la sequía afectó gravemente la economía argentina. Ese tema intentará llevar este miércoles a Washington en su reunión bilateral con Joe Biden en la Casa Blanca.

Antes pasará dos días en Nueva York con su comitiva, donde lo esperan reuniones con inversores, científicos y se está armando una jornada cultural. A Washington arribará el ministro de Economía, Sergio Massa. Y volverán a juntarse, tras una semana de chispazos entre ambos.