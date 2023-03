Mauricio Macri anunció que no va a ser candidato a Presidente: "Lo hago convencido"

El exmandatario compartió un video en el que confirmó que no se presentará en las próximas elecciones presidenciales. Aseguró que es para que el espacio de Juntos por el Cambio se agrande.

Mauricio Macri ratificó que no será candidato a Presidente en las próximas elecciones 2023. Lo hizo a través de un video en el que sostuvo que "lo hace convencido de que hay que agrandar el espacio de cambio" y que tiene "una cantidad de dirigentes nuevos y competitivos" en referencia a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales, los principales candidatos de la coalición opositora.

"Quiero ratificar que no seré candidato en la próxima elección, lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio de cambio que formamos", anunció Mauricio Macri y disparó: "Hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo". En este marco, el exmandatario apuntó contra "una parte de la población" que "hace casi 80 años" decidió "creer en líderes mesiánicos" y que "este tipo de liderazgos fueron muy dañinos para el país".

"Juntos por el Cambio logró superar esa falsa ilusión del individuo salvador, estamos demostrándolo con la cantidad de dirigentes nuevos y competitivos que tenemos. Ese es el equipo que Argentina necesita para comenzar un nuevo ciclo", aseguró. De esta manera, hizo referencia a los candidatos que están en carrera dentro de la coalición opositora, entre ellos, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Patricia Bullrich, quien publicó un mensaje donde destacó la "decisión histórica" de Macri.

En esa parte del mensaje, Macri explicó que no será candidato en los próximos comicios: "Quiero ratificar que no seré candidato en la próxima elección, lo hago convencido que hay que agrandar el espacio político de cambio que iniciamos y que debemos inspirar a los demás con nuestras acciones". Y aclaró: "Voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que hemos compartido siempre y al lado de ustedes. Los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más".

Macri también apuntó contra el Gobierno actual y dijo que el país se encuentra actualmente "a la deriva, sin conducción" y aislado del resto del mundo. "Tengo la convicción desde que este tiempo oscuro ya empezó a terminar, lo siento en el corazón y confío en la decisión de los argentinos de dejarlo atrás para siempre, sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015, una dirección que tristemente se interrumpió en 2019". señaló.

En esta línea, comparó el "liderazgo en equipo" que demostró la selección argentina de fútbol en el Mundial de Qatar 2022 con su gestión en la Casa Rosada entre 2015 y 2019, en la que también hubo, dijo, un "verdadero trabajo en equipo entre gobernadores y los ciudadanos".

"Ahora tenemos que estar muy atentos, porque en situaciones difíciles enseguida salimos a buscar una personalidad mesiánica que nos dé seguridad, y JxC ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador", argumentó.

Y cerró: "Confío mucho en el aprendizaje de estos años; confío en que van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona va a contar con el apoyo de todos; nunca más, nunca más vamos a tener una marioneta como presidente".