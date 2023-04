Elecciones 2023: Otro derrape de Milei: afirmó que eliminaría la obligatoriedad de la educación

Una vez más, el diputado nacional de La Libertad Avanza volvió a manifestarse en contra de la educación pública y gratuita. "La obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponerles tu patrón moral. Si quiere estudiar, estudia. Obligar no me gusta", señaló.

El diputado de La Libertad Avanza Javier Milei volvió a manifestarse en contra de la educación pública y gratuita. En este caso, no solo volvió a reivindicar el arancelamiento, sino que afirmó que, en caso de ser electo presidente, eliminaría el carácter obligatorio de la educación.

"El sistema de la obligación no funciona. Si queres estudiar vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. Cambia el sistema, el tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponerles tu patrón moral. Si quiere estudiar, estudia. Obligar no me gusta", explicó Milei en declaraciones a Radio Mitre.

Sobre el tema de la educación, el libertario consideró que no hay educación gratuita en el país, ya que "gratis no hay nada". Y siguió: "Alguien lo tiene que pagar. Pagas los impuestos. No existe el gratis, alguien paga".

"¿El sistema como está ahora funciona bien? El 60% de los chicos de 10 años no lee ni entiende un texto y en Matemática estamos peor. En las pruebas PISA estamos pésimo y nos echaron por fraguar la muestra. Aún así dio mal", se preguntó el economista que promueve un "plan motosierra" contra el estado.

"La educación es un desastre y el país un baño de sangre", opinó, para luego señalar: "Hay un Estado fallido que todo lo que hace lo hace mal. Las instituciones tiene que competir y ser buenas. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del estado".

No es la primera vez que se refiere el tema, ya que el año pasado, en una entrevista en el canal La Nación+, el libertario las definió como "centros de adoctrinamiento", de una imposición de tendencia "marxista". También pretende eliminar la gratuidad del sistema universitario, implementando un sistema de vouchers con el objetivo de no "dilapidar fondos" en sostener "estructuras" en las que "la gente no estudia". Tampoco tiene una buena opinión del sistema educativo, señalando que el Ministerio de Educación es una cartera "sin escuelas" y que crea "adoradores de la religión del estado".

Por otra parte, Milei volvió a prometer que en caso de ser electo, avanzaría con una dolarización, idea que les quiso vender al agro y al empresariado. En ese sentido, aseguró que lo que él denomina "la casta" va a venir de rodillas" a pedirle ese plan, en el marco de una potencial "hiperinflación.

"Mi primera alternativa es llevarlo al Congreso. Puede ser que lo rechacen. No iría por un referéndum vinculante sino por consulta popular. Si lo rechazan, acelero el recorte del gasto público", concluyó, sobre la decisión de adoptar la divisa norteamericana.