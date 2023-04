Elecciones 2023: Milei fue al Llao Llao a vender su idea de dolarizar y eliminar la obra pública

Ante la reunión del empresariado con precandidatos presidenciales, el diputado no descartó ir a consulta popular para avanzar en la implantación del dólar como moneda.

En el denominado Foro de Llao Llao, encuentro de empresarios realizado en Bariloche al que asistieron precandidatos a presidente de la oposición, el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei insistió en su propuesta de dolarizar la economía y recorte de la obra pública.

Milei reconoció que puede haber gente que "se asuste con la dolarización", como lo que él denomina “la casta”. En ese sentido, lanzó: “Los únicos que pierden con la dolarización, son los políticos que roban con el señoreaje, se acaba la estafa de la política y no creo que alguien esté a favor del robo, de la corrupción. Yo no estoy de acuerdo”.

Luego, le transmitió al auditorio que “no habrá costo social”, hizo una referencia histórica sobre la aplicación de programas de shock en la Argentina y ponderó el plan de convertibilidad como el más "exitoso".

Entre las medidas que explicó Milei ante la consulta de los empresarios presentes, definió que empezará a tomarlas desde el “día uno” de su gestión, y que en caso de que el poder legislativo no apruebe el plan de dolarización, acudiría a una consulta popular para “que la gente decida si quiere una solución que termine de una vez con la inflación”.

Entre las posibles recetas que anunció el libertario, dijo que reduciría el PBI en un 13% y que lo haría eliminando obra pública, dejándola en manos de la iniciativa privado. Una manera de reversionar el modelo chileno: quitar subsidios económicos y eliminar las transferencias discrecionales a las provincias.

La eliminación de la obra pública forma parte de su programa económico de minimización del Estado, que denominó "plan motosierra".

Otro de los puntos donde dejó una definición polémica fue en el caso de las empresas del Estado, ya que consideró que hay que cerrarlas las catalogó como un mecanismo para repartir cajas en la política. Respecto de la eliminación de jubilaciones de privilegio, se mostró más cauto ya que ahí -dijo- se entra en “una línea más complicada”.

El economista comenzó su exposición desarrollando un seguimiento histórico de la inflación a lo largo de la historia del país y se preguntó si el peso debe seguir existiendo. En la segunda parte de su discurso, Milei presentó los "fundamentos morales, técnicos y políticos" de su propuesta.

“Los políticos - dijo el diputado- le roban a la gente entre 25 mil y 30 mil millones de dólares por año con el uso de la 'maquinita'”, señaló, en referencia a la emisión monetaria del Banco Central, para luego acotar que “robar está mal”.

En una tesitura similar a lo dicho en la reunión con representantes del sector agro en La Rural la semana pasada, Milei "explicó que si no fuera por el Banco Central y el robo del Estado, los empresarios presentes no serían los más importantes de Argentina, si no que de todo el mundo". Desde el entorno del libertario aseguraron que en ese momento, el público lo aplaudió.

También, respecto a las criptomonedas, el libertario prometió que en el caso de liberar la economía, "la gente puede optar libremente por elegir la moneda que quieran". En ese sentido, lanzó: "No hay que encerrarse en la caja de la moneda de curso legal. Todos ustedes podrían tener sus monedas o hacer intercambios de valor con lo que quieran".

Entre otros empresarios presentes en el encuentro del Foro Llao Llao están Marcos Galperín (Mercado Libre); Eduardo Elsztain (Grupo IRSA); David Sutton (Grupo Alvear); Facundo Gómez Minujn (J.P. Morgan); Gastón Remy (Nuqlea Argentina); Marcos Bulgheroni (Pan American Energy Group) y Martín Migoya (Globant).

Con información de Noticias Argentinas y Télam