Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 20 de septiembre

Cerca de las once de la mañana, antes de empezar la sesión, el interbloque de Juntos por el Cambio se reunió para alinear planetas. De ese encuentro salieron con una certeza, todos votarían en contra de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Pero hubo debate. ¿La negativa era el mejor posicionamiento o se podría hacer otra cosa? ¿Los radicales de la Universidad pública no habilitarían – otra vez – una sesión para crear casas de altos estudios? Fueron dos posturas que se saldaron aunque eso no implique una relación de confianza ciega.