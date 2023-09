Elecciones 2023: Jorge Macri le hizo un guiño a Lousteau para dejar atrás las tensiones

Tras la fuerte interna en la PASO, el candidato a Jefe de Gobierno acercó posiciones con el senador, corrido de la escena pública tras la derrota.

El candidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio (JxC) en estas elecciones 2023, Jorge Macri, le hizo un guiño a Martín Lousteau tras la fuerte interna que se vivió durante la campaña electoral de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y anunció que adoptará una de sus propuestas si gana las generales. Se trata de la implementación del Pase Cultural para personas mayores de 60 años, con la finalidad de que puedan disfrutar de la oferta cultural de la Ciudad de Buenos Aires. "Discutíamos temas, no nos peléabamos. Y en esa vuelta de propuestas, algunas fueron muy interesantes", dijo macri sobre el tono de la interna.

Acompañado por otros referentes, como Graciela Ocaña y Mariela Coletta, el ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta manifestó: "En la Ciudad hubo una competencia muy intensa, llena de propuestas, tan interesante que batimos el récord de votos para Juntos por el Cambio. Discutíamos temas, no nos peleábamos. Y en esa vuelta de propuestas, algunas fueron muy interesantes". Y lanzó el guiño para su antiguo competidor: "Esta fue una propuesta de campaña de Martín Lousteau y para mí las buenas ideas son de todos, y lo que tenemos la responsabilidad de gestionar, tenemos que aprender rápido de las buenas ideas, incorporarlas y tratar de llevarlas adelante".

Por otro lado, Macri marcó: "Gracias UCR, gracias Confianza Pública, porque al final todo arranca en una muy buena idea de gestión. La idea era contarles que así como hay jóvenes que ya tienen acceso al Pase Cultural, en nuestro próximo gobierno queremos extender este beneficio llegue a los adultos mayores. Todos pelearon mucho durante toda su vida y esto es devolverle esa chance de disfrutar, de eso que se posterga a veces, la reunión, conocer otra gente".

Mientras tanto, en la Ciudad no hay clima electoral. El principal candidato del oficialismo porteño continúa delineando su discurso y las propuestas a presentar para triunfar en octubre próximo. Lousteau no da muestras de querer recomponer la relación y se muestra algo distante, sin acompañarlo durante las diversas actividades en agenda y sin mostrar ningún gesto de una posible unidad. Incluso, a fines de agosto pasado se reunieron por primera vez tras la derrota del segundo, pero no hubo ninguna foto.

“Fue una buena primera reunión”, contaron a este medio desde el lado del PRO sobre el encuentro privado que tuvieron en aquel momento. Si tienen que calificar cómo está la relación entre ambos no dicen que es "fría" sino "fresca". Por parte del radicalismo no calificaron el resultado de lo acontecido en la oficina del ministro de Gobierno, aunque destacaron que duró menos de una hora. “Quedaron en conformar una mesa de campaña para coordinar las acciones”, aseguraron.

Ya pasaron 20 días de dicho encuentro y no hay nuevos acercamientos. "Con el equipo de Martín Lousteau venimos trabajando juntos en varios proyectos como el Código Urbanístico y la Ley de Salud Mental. Nos reunimos todas las semanas para avanzar en diferentes temáticas", reconoció Macri. Y añadió en declaraciones a Urbana Play 104.3: "El porteño elige con experiencia de gestión y yo la tengo, hace 20 años vengo trabajando en la vereda de enfrente del kirchnerismo".

Tras la PASO, hubo varios movimientos en CABA. Mientras Rodríguez Larreta se encuentra abocado a la gestión, tras la dura derrota ante Patricia Bullrich, Macri anunció a la ministra de Espacio Público e Higiene, Clara Muzzio, como su candidata a vicejefa en caso de triunfar el mes próximo. En el medio, el radicalismo esperaba ocupar ese lugar. Luego, se produjo una salida del equipo larretista: la ministra de Desarrollo Humano, María Migliore, que había participado del lanzamiento de campaña de Lousteau. Por ahora descartan otras dimisiones, algo que podría ocurrir después de octubre.

El equipo de Macri no olvida que en campaña se buscó impugnar la precandidatura y si bien las presentaciones judiciales vinieron desde la oposición, dudan si el radicalismo también jugó su papel. En el medio hubo denuncias, renuncias, acusaciones por campaña sucia tras los afiches contra el exintendente de Vicente López y fuertes cruces por violar la veda. Ahora, por primera vez y de forma pública, el primo del expresidente busca recomponer lazos. Resta saber cómo reaccionará Lousteau y si lo apoyará de cara a la general.