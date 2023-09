Un diputado expuso la hipocresía de la oposición con el impuesto a las Ganancias

Marcelo Casaretto mostró qué decían Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Ricardo López Murphy antes de que Sergio Massa enviara el proyecto al Congreso.

El diputado del bloque del Frente de Todos (FdT) Marcelo Casaretto, mostró en la cámara baja del Congreso algunos tuits publicados por dirigentes de la oposición antes de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara el proyecto de ley para que los trabajadores no paguen más el impuesto a las Ganancias, proyecto que será votado en contra por legisladores de Juntos por el Cambio (JxC).

El primer tuit que mostró Casaretto fue el de Patricia Bullrich, candidata a presidenta de JxC y ministra de Seguridad entre 2015 y 2019, quien, cuando Massa dijo que de ser presidente los trabajadores no pagarían más Ganancias, había expresado: "No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ministro de Economía Sergio Massa: ¿por qué no lo hace ahora? ¡Usted es el ministro de Economía!". Tras leer el mensaje, el diputado remarcó: "Bueno, Massa lo hace ahora. Y nosotros, de Unión por la Patria, del Frente de Todos, lo hacemos ahora".

Luego, apuntó contra otros integrantes de la Cámara de Diputados, como es el caso del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. "Podés hacerlo ahora. Mandá la ley que la votamos", expresó Ritondo el 6 de septiembre, también tras la declaración del ministro de Economía.

Después de exponer a Ritondo, Casaretto mostró lo que había dicho el diputado Ricardo López Murphy. "Pasadas las 11am aún no hay noticias en mesa de entradas sobre el proyecto de eliminación del impuesto a las Ganancias que dice prometer impulsar el ministro Sergio Massa. Aguardo ansioso en el Congreso. Los mantendré informados", manifestó López Murphy el 7 de septiembre.

"Por supuesto, nosotros escuchamos los llamados, la responsabilidad de los colegas", siguió Casaretto en su discurso, y agregó: "Por ejemplo, la vemos a Patricia Bullrich que anuncia retenciones cero desde el momento cero. O sea, 2,7% del PBI en favor de bajar las retenciones del campo. No le sacaron tantas cuentas, ni tanto análisis fiscal".

Sobre el cierre de sus palabras, el diputado nacional remarcó sus críticas a la oposición por la presentación de un proyecto para derogar el impuesto a Bienes Personales en julio de 2022. "¿Saben cuántos estudios tenía el proyecto? Dos artículos. Derógase bienes personales y nada más. Es lo único que tenía", señaló y añadió: "Entonces, la única vez que estamos tratando una ley en beneficio de los trabajadores les aparecen todos los problemas".