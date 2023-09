El mensaje de Massa a la oposición que no votó la eliminación de Ganancias: "Cambiaron de opinión"

Si bien varios dirigentes opositores le habían dicho al ministro de Economía que enviara el proyecto de eliminación de Ganancias al Congreso para darle media sanción, terminaron votando en contra.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, cuestionó que Juntos por el Cambio votara en contra del proyecto de ley que busca que los trabajadores no paguen impuesto a las Ganancias, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. "Cuando mandamos la ley cambiaron de opinión", sentenció el ministro.

El proyecto de ley obtuvo la media sanción en la cámara baja del Congreso con 135 votos a favor y 103 en contra. "Me gustaría entender porque ahora es malo lo que algún momento ellos planteaban que era bueno. Porque yo no hice un spot diciendo que en mi gobierno nadie va a pagar impuesto a las ganancias", señaló Massa, en referencia al spot que había difundido Mauricio Macri durante la campaña de 2015.

En ese sentido, profundizó su crítica al ex presidente Macri, que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019. "En el 2015 hubo un candidato a presidente que planteó que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar impuesto a las Ganancias, pero en el 2019 el doble de los trabajadores argentinos pagaba el impuesto a las Ganancias", sostuvo.

Massa remarcó que, en vez de decirlo en un spot, lo hizo "en una entrevista televisiva", y agregó: "Planteé además que lo íbamos a hacer hasta fin de año, dije 'si soy presidente voy a plantearlo por ley'. Me contestaron 'mandá la ley ahora que te la votamos', la mayoría de los dirigentes de la oposición. Y cuando mandamos la ley cambiaron de opinión".

Sobre el cambio de opinión de los dirigentes de la oposición, el ministro de Economía manifestó: "Me parece que es malo esto de pasar de una semana a la otra con una opinión tan distinta, pero sobre todas las cosas entiendo que esta idea de tratar de instalar preocupaciones, miedos, es una lógica vieja en términos de hacer política".

"Es una satisfacción porque hace 11 años vengo planteando que el impuesto al trabajo no es un impuesto razonable porque en realidad el salario no es ganancia, es remuneración. Es el pago por una tarea que vos realizás", declaró el ex presidente de la Cámara de Diputados. "Me parece que lo mejor es que dejemos por ley, fijado y establecido para adelante", destacó el ministro respecto al proyecto, y añadió: "Creo que ha sido un gran paso. De alguna manera es la tranquilidad de saber que en este tema, y en lo personal para mí que hace muchos años vengo planteando que el salario no es ganancia, de alguna manera es la satisfacción de ver que hemos dado un gran paso con apoyo de distintas fuerzas políticas".