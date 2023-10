Elecciones 2023: detrás del show de la victimización de Milei, crece el optimismo en LLA

Sin dejar de pelearse con adversarios electorales, del sector financiero y periodistas, el candidato a presidente de La Libertad Avanza afirmó no tener responsabilidad en la corrida cambiaria que fogoneó. Por lo bajo, desde el espacio minarquista opinaron sobre el motivo de la denuncia del Gobierno nacional.

A semanas de las elecciones 2023, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, convocó a una conferencia de prensa para victimizarse por la denuncia del mandatario Alberto Fernández por la suba del precio del dólar blue que fogoneó esta semana. Al margen del show y de desligar su responsabilidad en la corrida cambiaria, fuentes del entorno olfatearon esto como una señal de un posible triunfo en primera vuelta.

En la torre Fortabat, en las oficinas con vista al Río de la Plata y Puerto Madero donde se encuentra la empresa de finanzas Bull, propiedad del candidato a jefe de Gobierno porteño de LLA, Ramiro Marra, el minarquista se encargó de quitarse responsabilidad en la corrida, que llevó al dólar blue arriba de los mil pesos.

Fue así que Milei aprovechó para atacar a Fernández, criticar la política económica del Gobierno, insistir con su intención de eliminar el Banco Central y apuntar contra su adversario de Unión por la Patria, el ministro de Economía, Sergio Massa.

También, cuando se le consultó sobre si la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el ex CEO de HSBC Gabriel Martino estuvieron detrás de la corrida cambiaria, afirmó: "Yo no descarto en lo más minimo esa situación". La semana pasada, en la reunión de empresarios que organizó en Mar del Plata, en paralelo al coloquio de IDEA, el líder de LLA le reprochó el respaldo al ex precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta.

Milei estuvo acompañado de los otros dos denunciados por Fernández, también fogoneros de la corrida, el propio Marra y el candidato a diputado provincial de LLA Agustín Romo, y la candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo. Al encuentro asistieron también los candidatos a diputados nacionales Oscar Zago y Marcela Pagano, el diputado bonaerense Sotelo, el candidato a legislador porteño Edgardo Alifraco y el cineasta Santiago Oría.

Milei lanzó la semana pasada que "cuanto más alto" esté el precio del dólar, será "más fácil" llevar a cabo el plan de dolarización que él vende como viable. Luego, sugirió que los plazos fijos no se hagan "jamás en pesos" porque "es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”. A los repudios de Massa, y de Juntos por el Cambio, se sumó la denuncia de Fernández por "intimidación pública" por la corrida cambiaría de esta semana.

Una voz que integra LLA señaló en off the record a El Destape, señalaron como "sospechosa" la denuncia, más que un error no forzado del Presidente. "Todas las semanas tienen un quilombo nuevo y buscan taparlo con algo", agregó.

Siempre según lo afirmado por voces de la autodenominadas "fuerzas del cielo", tras el escándalo con el ex jefe de gabinete Martín Insaurralde, observaron que les hizo ganar "unos puntos" a LLA. En ese sentido, se esperanzaron con estar "cerca de ganar en primera vuelta".

En parte de la conferencia, Milei leyó lo que iba a decir, con el tono monocorde cuando explicaba cuestiones teóricas y con las agresiones tradicionales cuando se refería a sus adversarios. Solo un momento desestabilizó al candidato de la motosierra, cuando lo molestó escuchar a un movilero que presentaba la conferencia en vivo.

"¿Los que están hablando quieren ser parte de la conferencia?", preguntó Milei a los trabajadores de prensa, que le explicaron que estaban saliendo al aire. "Bueno, buscá la forma de no interrumpir", insistió, para luego, ante el fastidio del movilero lanzar: "Bueno, digamos, si querés, digamos, (Sic.) te deben querer estar escuchando a vos, seguramente". El intercambio finalizó con el candidato diciendo: "No, vos sos un grosero, que es otra cosa"

El segundo momento tenso se produjo con Marra, cuando un periodista le preguntó al broker por qué "tanta saña" contra Massa, asegurando que un encuentro que habían tenido en "2018 o 2019" en las oficinas de Alternativa Federal en las que había hablado "maravillas" del actual ministro de Economía.

"No recuerdo tu cara ni hablar con vos", comenzó respondiendo Marra, que aseguró que el ex candidato a presidente de Alternativa Federal Roberto Lavagna y Massa "no estuvieron dentro del mismo espacio político", hecho que si bien en términos electorales no se materializó, se estaba gestando a principios de 2019. "Si en algún momento hablé bien de álguien, ahora hablo mal", insistió Marra.

Por otra parte, Milei también tuvo dardos con otros dos sectores. En un párrafo, mencionó a "los economistas argentinos, a los que los medios de afuera los contactan cuando cubren Argentina y repiten las mismas estupideces", en un tiro por elevación al artículo del diario estadounidense The New York Times, que acusó al minarquista de provocar "el solo" la corrida cambiaria.

También criticó el comunicado de las asociaciones de bancos, que pidieron a los candidatos "responsabilidad democrática" y "evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras", tras las declaraciones de Milei.

"¿Hay una policía del pensamiento? ¿Todos tienen que tener el mismo tono? ¿Por qué nos vistamos y pensemos todos igual? La verdad es que transpiran tanto socialismo que da que hablar", respondió el minarquista.