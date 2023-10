Cómo se forjó la corrida: uno a uno los mensajes de los dirigentes de Milei que la fogonearon

Al igual que su candidato a presidente, dos dirigentes de La Libertad Avanza, Ramiro Marra y Agustín Romo, salieron a incentivar la suba del dólar de esta semana. La cronología de una operación con tono electoral.

A semanas de las elecciones 2023, dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) coordinaron mensajes públicos contra el peso y salieron a apoyar las declaraciones de su jefe político, el candidato a presidente Javier Milei, quien fogoneó explícitamente la corrida bancaria que hizo que el dólar blue supere este martes los mil pesos.

La frase que inició todo fue de Milei. Luego de haber afirmado que "cuanto más alto" esté el precio del dólar, será "más fácil" llevar a cabo el plan de dolarización que él vende como viable, el candidato presidencial libertario reclamó que los plazos fijos no se hagan "jamás en pesos" porque "es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Poco después, uno de los dirigentes más cercanos a Milei, el candidato a jefe de Gobierno porteño de LLA, Ramiro Marra, se sumó al llamado a desestabilizar el sistema bancario. "Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo", lanzó a través de su cuenta de Twitter el broker que fue condenado por dar consejos financieros sin autorización.

También se sumó a fomentar la corrida el candidato a diputado bonaerense Agustín Romo y le apuntó al candidato a presidente de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa.

"Los cínicos cómplices de los políticos te van a decir que no tenes que comprar dolares. Tenes que hacer todo lo contrario. Estos degenerados fiscales van a licuarte todo tu sueldo porque no les importa nada. Sergio Massa es un irresponsable", afirmó el influencer.

Bancos lanzan un comunicado y piden "responsabilidad democrática" a Milei

Los bancos lanzaron un comunicado pidiendo por "responsabilidad democrática" en las campañas y las declaraciones públicas que realizan las y los candidatos presidenciales de cara a las elecciones 2023. Dicha comunicación se da luego de las declaraciones realizadas por el líder de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei contra el peso argentino y la forma de ahorro en plazo fijo.

La carta está firmada por la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). "En el marco de los 40 años de democracia, en poco días se celebrarán las elecciones presidenciales. Una democracia fuerte requiere instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable", iniciaron.

Por esa razón sostuvieron la importancia de que quienes aspiren a gobernar "tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas", remarcando que "deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras". En declaraciones radiales durante las últimas horas, Milei había recomendado que quien tenga un plazo fijo "no lo renueve" y que "jamás" ahorren en pesos. "El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", apuntó.

"Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", advirtieron. Y añaden: "Más allá de que a esta altura ya nadie discute la fortaleza del sistema financiero -con altísimos niveles de capital y liquidez- y su capacidad para ayudar al resto de los sectores frente a crisis internas o externas, declaraciones como las referidas generan, innecesariamente, incertidumbre y angustia en mucha gente".

Sobre el cierre, las asociaciones bancarias piden a los candidatos presidenciales "responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio que el puesto al que aspiran requiere" para fortalecer la democracia y el bienestar del pueblo argentino.