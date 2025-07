Juicio YPF: señales de una negociación entre Milei y los buitres

Javier Milei anunció esta semana una reestructuración de la Procuración del Tesoro, el organismo que nuclea a los abogados del Estado. Para justificarla, unas horas antes desde el Gobierno filtraron a algunos medios que, valga la redundancia, era una reacción a filtraciones por parte de empleados de la Procuración respecto a las negociaciones y estrategias en torno al juicio más importante que tiene la Argentina: el caso por la expropiación y reestatización de YPF.

La Procuración del Tesoro es la encargada de defender al país en ese juicio que está, justo en estas horas, en pico de tensión dadas las resoluciones de la jueza Loretta Preska que, a pedido del fondo buitre Burford, ordenó que la Argentina entregue su 51% de acciones en YPF como anticipo del pago de su fallo anterior donde condenó al país al pago de más de 16.000 millones de dólares. Esa orden ya frenada por la Cámara de Apelaciones que aún no resolvió la cuestión de fondo. Pero la sincronía de estos movimientos en la causa con la operación de supuestas filtraciones que derivó en una reestructuración del cuerpo de abogados del Estado llamó mucho la atención.

Lo cierto es que si hubo filtraciones respecto a la estrategia oficial en el caso YPF provinieron del propio presidente Milei, tanto en declaraciones como en decisiones de Estado. Vale la pena enumerarlas de forma cronológica.

En septiembre de 2023, entre la primera vuelta y el balotage que lo llevaron a la presidencia, Milei envió al economista Darío Epstein y al banquero Juan Nápoli, dos personas de su confianza y por entonces de su círculo estrecho en materia económica, a una cena en Estados Unidos en la casa de Gerardo “Gerry” Mato . Este hombre es clave: llegó a ser Chairman de Global Banking de HSBC y ahora, ya fuera de ese banco, se presenta en Wall Street como negociador por parte de Burford con el gobierno argentino. Un dato no menor. Varios medios publicaron que el puente entre Milei y Mato fue Mauricio Macri, que lo acercó al banquero para que le consiga financiamiento de campaña. Ahora el mismo banquero trabaja para el fondo buitre Burford y tiene como tarea negociar por fuera de los tribunales con el gobierno argentino.



YPF, primero la tenés que racionalizar, y después se vende", le dijo Milei a Chiche Gelblung en octubre de 2023, justo antes del balotage que lo catapultaría a la presidencia. "¿Vendés Vaca Muerta?", le preguntó Gelblung. "Sí, cuál es el problema. Buscás la forma de privatizarlo", confirmó Milei.



"Hay willing to pay (voluntad de pago), pero no hay plata", le dijo Milei a Majul el 23 de diciembre de 2023, a pocos días de asumir la presidencia. Eso fue un vuelco de 180 grados en la posición de la Argentina que siempre, siempre, dijo que no tenía que pagar nada por este juicio. ¿Por qué un presidente recién asumido manifestó en público que tenía intención de pagar un juicio donde el Estado argentino dijo siempre lo contrario?



En la misma conversación con Majul, el novel presidente Milei incluso reveló lo siguiente: "Una de las ideas que estamos trabajando es crear una tasa Kicillof. Es decir, pagarle a este fondo un perpetuo, un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que poner una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico, digamos, que su perspectiva ideológica perjudicó a 46 millones de argentinos". "¿Como sería, me llega algo a mi casa todos los meses?", trastabilló Majul. "Claro", contestó Milei. O sea, a los pocos días de asumir ya tenía incluso una propuesta para pagar. Raro.



En octubre de 2024 "Gerry" Mato, el mismo que recibió en su casa a los enviados de Milei y empezó a trabajar para el fondo buitre Burford, visitó la Casa Rosada y se reunió, al menos, con el jefe de Gabinete Guillermo Francos.



En enero de 2025, tras la renuncia de Rodolfo Barra como jefe de los abogados del Estado, Milei designó en su reemplazo a Santiago Castro Videla. Es socio del estudio "Bianchi, Galarce y Castro Videla". Alberto Bianchi, su socio, fue contratado por el fondo buitre Burford para alegar contra la Argentina justamente en el caso YPF. Justo. Castro Videla se excusó formalmente de intervenir en el caso YPF por esta conexión. Pero, ¿para qué Milei lo designó como jefe de los abogados del Estado si no podía intervenir en el juicio más importante que tiene el Estado? No tiene sentido. O tal vez sí.



"Un fallo contra Kicillof", tuiteó Milei el 30 de junio pasado, apenas se conoció el fallo de la jueza Preska donde ordenaba la entrega de las acciones de YPF. "Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK", escribió en el mismo mensaje. Dedicó media línea a anunciar que apelarían la decisión pero lo concreto es que fue un mensaje favorable a los fondos buitre. El Estado argentino tiene continuidad jurídica, está CFK o Milei en el gobierno, y si el presidente de Argentina dice que Argentina actuó mal no importa si lo hizo otro gobierno, es un reconocimiento a la postura de los fondos buitre.



El último movimiento es una reestructuración de la Procuración del Tesoro, cuyos alcances aún son una incógnita pero que tampoco es nueva. Macri, durante su presidencia, desarmó el equipo de defensa internacional del país, que fue reconstruido durante la gestión de Carlos Zannini como Procurador del Tesoro bajo la coordinación de Sebastián Soler. Milei por ahora lo mantiene pero les complica bastante el trabajo: mientras los abogados del país dicen que el país no tiene que pagar, el presidente repite que la culpa fue del Estado argentino, dice que quiere pagar e incluso difunde públicamente una forma de pago. Una vez puede ser torpeza: varias ya parece algo premeditado.



Esta cadena de acciones que revelan un cambio en la postura del país en esta juicio chocan con el compromiso que Milei dice tener con la petrolera estatal y que pretende certificar con el uso del mameluco de YPF entre pijama y vestuario para visitar comunicadores amigos. Pero todo en Milei es performático: así como supone que como prometió convertirse al judaísmo no puede ser señalado como alguien que tiene discurso y prácticas nazis, pretende que nadie crea que puede tener negociaciones espurias en torno al juicio de YPF porque se pone el mameluco de la empresa. Obviamente ninguna vale.

¿Hay una negociación por fuera de los papeles del juicio entre el gobierno de Milei y el fondo buitre Burford?

Hay un dato concreto. Las dos decisiones de la jueza Preska son incumplibles. La Argentina no tiene 16.000 millones de dólares para pagar y las acciones de YPF no pueden transferirse por decisión suya ni del gobierno sino que eso depende del Congreso, donde los números no dan. ¿Por qué, entonces, firmó dos fallos que sabe incumplibles? Burford, obviamente, sabe esto. Y lo mismo el gobierno argentino.

Una hipótesis es que todo sea una puesta en escena para justificar una negociación que el gobierno argentino pueda vender como una reducción en el pago y el fondo Burford como un triunfo que, sea la cifra que sea, multiplicará con creces los 17 millones de dólares que invirtieron en comprar este juicio. De hecho, Milei filtró esa idea al decir que tenían pensado pagar con un “bono perpetuo” financiado con una “tasa Kicillof”. Milei se excusa en las presiones de la jueza Preska para pagar; Burford simula resignar el cobro completo y se lleva miles de millones de dólares. Win win.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York frenó la decisión de la jueza Preska respecto de las acciones de YPF. Frente a eso, Burford presentó un nuevo escrito. El ex SubProcurador del Tesoro Sebastián Soler lo desglosó así: “Los abogados de Burford ya presentaron su escrito oponiéndose a la suspensión de la orden de Preska de entregar las acciones de YPF. Conscientes del riesgo de que la Cámara falle a favor de Argentina, ahora plantean, alternativamente, que la Cámara devuelva el expediente a Preska para evaluar algún método de garantía menos oneroso, sin detallar cuál sería. Pero podemos suponerlo recordando la garantía, según ellos ‘mínima’, que habían pedido en 2023 (y Preska había considerado razonable): 1) en lugar de entregar todas las acciones de YPF, entregar la mitad, y 2) ceder miles millones de dólares en créditos por cobrar relativos a Yacyretá”.

Tom y Gerry

El gobierno de Estados Unidos ya se presentó dos veces en este juicio. En ambas fue para ponerle un límite a la discrecionalidad de la jueza Preska, que pretende erigirse como jueza universal en lugar de cumplir su trabajo como jueza local de Nueva York. El ex SubProcurador Soler explicó en su cuenta de Twitter que "el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya presentó su escrito amicus apoyando la postura de la defensa argentina y pidiéndole a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que suspenda la orden de la jueza Preska que ordenó entregar las acciones de YPF. En su escrito, el Justice Department le dice a la Cámara que el caso afecta 'el interés del gobierno de Estados Unidos en la aplicación correcta de los principios de inmunidad soberana' y que las cuestiones involucradas en el caso 'tienen implicancias significativas para la política exterior de los Estados Unidos y pueden afectar el tratamiento recíproco de los Estados Unidos y sus bienes en las cortes de otras naciones'. Veremos si la Cámara toma en cuenta los argumentos a favor de la Argentina del gobierno de Trump (a diferencia de Preska que no lo hizo respecto del escrito que presentó el Justice Department el año pasado durante la presidencia de Biden)". El plantel permanente del Tío Tom no quiere pelearse con todo el mundo a la vez.

El rol de “Gerry” Mato es otra de las grandes incógnitas. Un hombre que lo conoce y transita por el sector financiero de Wall Street le aseguró a El Destape que Mato se presenta como el hombre de Burford para negociar con el gobierno argentino en el caso YPF. “Si alguien como Mato te dice que trabaja para Burford es que trabaja para Burford. Tiene una reputación intachable acá”, insistió esta fuente que solicitó anonimato.

Mato estuvo en Casa de Gobierno el 30 de octubre de 2024. En las planillas figura que se reunión con el jefe de Gabinete Guillermo Francos durante 2 horas. Según el registro de audiencias público se trató de una “Reunión de cortesía” y representó un “Interés colectivo”. No se sabe si visitó a otros funcionarios. El Destape solicitó las planillas de acceso al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo pero desde el gobierno se negaron a entregarlas.

Hay versiones de que, cuando estaban en buenos términos, el ex presidente Macri acercó a Milei y Mato para que el banquero recaudara fondos para la campaña del libertario. Si esto fue así, es evidente que Mato no consiguió dinero por filantropía sino a cambio de promesas por parte de Milei. Ahora Mato trabaja por el fondo buitre Burford y Milei no para de tirarle centros para una negociación por fuera del juicio. ¿Es posible que Burford pusiera dinero para la campaña de Milei a cambio de una modificación en la defensa argentina en el juicio de YPF?

No sería la primera vez que un fondo buitre financia campañas en Argentina. Ni tampoco es la primera vez que un presidente se pone de lado de los buitres. En 2015, los fondos buitre que no habían ingresado a los canjes de deuda y tenían judicializada la cuestión en manos del predecesor de Preska, el recordado juez Thomas Griesa, financiaron una campaña donde acusaban a CFK de ser aliada del presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, al que acusaban de asesino por el atentado a la AMIA. La excusa era el Memorándum de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán, pero lo cierto que es que los fondos buitre, que ejecutaron esta maniobra a través de la Task Force Argentina, no tenían ningún interés en que hubiera Justicia por los muertos de la AMIA. Sólo querían cobrar más y atacaron al gobierno que iba a elecciones contra Macri. Cuando Macri llegó a la presidencia, les pagó incluso más de lo que pedían.

Aquella reunión de Maro con el Jefe de Gabinete no es la única reunión vinculada a este caso. El periodista Leandro Renou reveló que “según registro oficiales, el 19 de septiembre de 2023, el ex procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, citó en su oficina a la cúpula del fondo buitre Burford, el enemigo de Argentina en el tema YPF” y que “en esa reunión Argentina no dio pelea por no pagar, casi que se entregó”. A los pocos días de esa reunión, el presidente Milei le dijo a Majul que la Argentina tenía voluntad de pago en el caso YPF. ¿Casualidad? Barra terminó afuera del gobierno y Milei lo reemplazó con el socio de uno de los abogados de los buitres. Si tiene cuatro patas, pelo, ronronea y maúlla…Es un gato.

Dame medio kilo de juicio YPF

Al grotesco de que un fondo buitre comprara la mayor parte de un juicio contra la Argentina, se le suma una capa poco conocida pero que puede ser de gran incidencia en el devenir de las negociaciones. Hay una suerte de mercado secundario en el cuál Burford vendió pedacitos del juicio. Un inversor de Wall Street consultado por El Destape indicó que era una inversión riesgosa pero tentadora, ya que podía quedar con una parte de un juicio por poco dinero y una expectativa de ganancia sideral.

¿Puede haber dueños de pedazos de este juicio contra la Argentina en el gobierno o entre sus amigos? Todo es posible, ya que esos porcentajes del juicio se compran y se venden y no existe un registro de quien los tiene hasta el momento que se presenten a cobrar la sentencia. El periodista Carlos Burgueño, especializado en estos temas, tituló hace poco esta cuestión como “La lista de Preska: el secreto mejor guardado de la causa YPF”.

En un artículo publicado en Perfil hace unos días, Burgueño detalló: “Los dólares eventualmente pagados por Argentina irían en su mayoría a las arcas del fondo Burford. Sin embargo, aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Profesionalmente es imposible que desde Burford o cualquier tribunal de los Estados Unidos den los nombres de esos socios del fondo litigante, ya que hay un resguardo absoluto de parte de la jurisprudencia norteamericana de mantener a los accionistas en secreto. Solo por voluntad propia de Preska al considerarla información necesaria en el momento de pagar a los demandantes, o por un pedido expreso de algún juez local, algún colega norteamericano accedería a entregar esa información. También podría eventualmente ser un reclamo del Congreso Nacional, al momento de aprobar una hipotética ley para autorizar al Gobierno al que le caiga en suerte la liquidación de la deuda. En definitiva, sería un derecho argentino saber a quién se le pagará semejante fortuna”.

¿Quienes, además de Burford, serían los beneficiarios de un acuerdo extra judicial en el caso YPF? El devenir de esas negociaciones los revelará.