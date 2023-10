Milei no aceptó ninguna responsabilidad por la corrida a 11 días de las elecciones 2023: "No tiene nada que ver con nosotros"

El candidato a presidente de La Libertad Avanza se desligó de la denuncia que el presidente Alberto Fernández le hizo por "intimidación pública". Lo acusó de haber lanzado un intento de "proscripción" a su fuerza política.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2023, Javier Milei, negó tener cualquier responsabilidad sobre la corrida cambiaria que vivió la Argentina esta semana. El diputado nacional afirmó que sus declaraciones, entre las que sobresalió su recomendación de desarmar los plazos fijos en pesos para comprar dólares, son las viene "sosteniendo desde hace años". En una conferencia de prensa en una oficina porteña vinculada a su campaña, le respondió a Alberto Fernández por la denuncia que le hizo este miércoles y afirmó: "Este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros".

Además, redobló la apuesta contra el oficialismo y acusó al mandatario de lanzar un intento de "proscripción" de su fuerza política, la más votada en las PASO. También apuntó contra Juntos por el Cambio, coalición a la que calificó como "pseudo oposición". "Son socios", manifestó. El candidato, no se quedó ahí y se dirigió a la banca, luego que el martes la banca pública, privada y especializada emitieran un comunicado para asegurar que el sistema está sólido y se unieran para rechazar los dichos del libertario que impulsaron la corrida cambiaria. Solicitaron madurez y responsabilidad para no generar "incertidumbre y angustia" a la sociedad.

A ellos, Milei los cruzó y dijo que "van a tener que salir a trabajar de banqueros en serio, no como apéndice del Estado".

El diputado estuvo acompañado por la candidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo; el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, y el candidato a diputado nacional, Agustín Romo. En su respuesta al Presidente, el libertario volvió a demostrar su desprecio por el primer presidente de la vuelta de la democracia, el radical Alfonsín: "Vos sos el que asustás a la gente con tu admiración con Alfonsín".

"El kirchnerismo esté intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política mas votada en las elecciones de agosto porque saben que estamos a pocos punto de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre", dijo Milei en el comienzo de su declaración, en la que añadió: "No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene en el descalabro económico que están ocasionando con las medidas que ellos mismos tomaron".

El dirigente libertario hizo alusión a su poca trayectoria en la escena política, ya que es diputado nacional desde 2021. "Llevo solamente en política casi dos años, ¿me van achacar a mí la decadencia de los últimos 100, y en especial el escándalo de los últimos 40, y en especial, mucho más, el desastre que ocurre en la argentina desde el siglo xxi con el kirchnerismo? ¿Por qué no tratan de ser un poco más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas y no de culpar a los que venimos a aportar una solución verdadera?", expresó.

Consultado por el tuit que publicó el 12 de agosto de 2019, un día después de las PASO en las que Alberto Fernández fue el aspirante más votado, y en el que sostuvo "el único" que podía "parar" el aumento del precio del dólar era Fernández "anunciando un equipo económico sólido", Milei respondió: "Nosotros todavía no ganamos. Si nosotros el 22 supongamos que se diera la situación de que ganamos en primera vuelta, inexorablemente yo voy a estar anunciando todo el gabinete para que ya sepan hacia dónde vamos".