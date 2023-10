Elecciones 2023: en la contracumbre a IDEA, Milei intentó vender la dolarización

En paralelo al coloquio empresarial, el candidato a presidente hizo su propio cónclave con el empresariado. Qué impresión dejó.

De cara a las elecciones 2023, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, realizó una reunión con empresarios en un restaurant de Mar del Plata, en paralelo al coloquio de IDEA que se realizó en la misma localidad bonaerense.

En la cumbre contra IDEA, organizada por Juan Nápoli en el restaurante Furia, Milei insistió en su plan de dolarización, que él afirma que es viable, y dijo que baraja "cinco alternativas" para llevar a cabo el proceso.

"Tenemos cinco alternativas para llevar adelante el proceso de dolarización que lo fueron desarrollando a lo largo de sus debates internos. Pero lo interesante es que recientemente empezamos a recibir propuestas de distintos actores económicos del mundo financiero para hacer la dolarización, para el que dice: 'no hay tuco ni hay pasta'. Lo que sobra acá es estupidez, ignorancia y mala leche", aludiendo, sin nombrarlo, al potencial ministro de economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconián, que utiliza esa metáfora gastronómica para afirmar que el plan del candidato minarquista es inviable.

En ese marco, Milei afirmó que "sí se puede hacer" la dolarización, pero advirtió que "es tomar la decisión de sacarle el juguete a los políticos". Ante el empresariado, el líder de LLA afirmó que los integrantes de su espacio son "los únicos que estamos en condiciones de poner de pie a la Argentina e iniciar los cambios y las reformas estructurales que de acá a 35 años nos puedan convertir en una potencia mundial".

El candidato, que en el debate presidencial minimizó la represión ilegal en la última dictadura cívico militar, evaluó: “Esta puede ser la peor crisis de la historia argentina, no es algo propio de la coyuntura, tiene una raíz estructural. La Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, y hoy tiene 40% de pobres y 10% de indigentes”.

Fuentes cercanas al candidato señalaron a El Destape que se fueron "muy conformes" con el contra IDEA de Milei. La semana pasada habían anunciado que no iban a asistir al coloquio empresarial, al que definieron como "un reducto de Juntos por el Cambio".

Según trascendió, la exposición dejó gusto a poco. Según se señaló, Milei llegó, habló y se fue. A 100 metros, en un bodegón tradicional de Mar del Plata, los libertarios marplatenses esperaban a su candidato y equipo, pero al final ese encuentro no se produjo. Hubo un momento para una chicana dirigida al ex CEO de HSBC Gabriel Martíno, al que le espetó “vos sos amigo de Horacio (Rodríguez Larreta)”, en referencia al ex precandidato a presidente de Juntos por el Cambio

El mensaje de Milei tuvo dos interrupciones: un celular que sonó y unas voces de una charla que sucedió detrás de él. Fueron los momentos tensos de la locución que distrajeron al orador y que le costaron volver al hilo del discurso. Esos momentos quedaron en la memoria de los asistentes que no son propios seguidores de la idea y que al momento del balance decían las ideas eran "interesantes pero, ¿viste cómo le costó retomar?".

Un menú gourmet fue preparado por Patricio Nero, dueño de Furia, el restó de la zona de Güemes que reservó el salón Aire y Fuego para el evento. A los comensales se le sirvió escabeche de calamar, tartar de carne sobre milojas de papa, anchoa sobre cruton con manteca de hongos, jamón natural sobre burrata con pesto, mollejas sobre papas fritas y langostinos fritos en vermichelli, pan bae de cerdo y pescado con salasa agridulce y picles y de postre crema helada con salsa toffee y crocante.

Por parte del empresariado asistieron al encuentro Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial de Argentina), Martín Cabrales, Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), Sebastián Bagó, Bettina Bulgheroni, Marcos Pereda, Gabriel Martino, Patricio Supervielle (Supervielle), Guillermo Laje (Banco Ciudad) y Guillermo Cerviño (Comafi).

Además de Nápoli, Milei estuvo acompañado por la jefa de campaña, Karina Milei; la candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo; la candidata a diputada nacional Marcela Pagano y el candidato a diputado provincial Agustín Romo.

Con información de Noticias Argentinas