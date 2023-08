El fuerte llamado de Insfrán: "Debemos salir del letargo y empezar a trabajar con la militancia"

El gobernador de Formosa hizo su primera aparición pública tras darse a conocer el resultado de las PASO y puso el foco en la militancia y en defender la soberanía.

El gobernador de la provincia de Formosa Gildo Insfrán brindó su primer discurso tras darse a conocer los resultados de las PASO y de cara a las elecciones 2023, en el que pidió escuchar a la militancia y "salir del letargo" para así poder "cambiar esta situación y volver a tener un gobierno que piense en una nación libre, justa y soberana"

En el marco del retorno del OPNGT, realizado en el barrio Mariano Moreno, Insfrán expresó, con vehemencia: "¿Queremos una patria o queremos ser colonia? Los formoseños sabemos cómo tenemos que defendernos, es pedirles desde aquí a todos los compañeros y compañeras y quienes conforman la unión por la patria del país que debemos salir del letargo y empezar a trabajar en la militancia verdadera, casa por casa, barrio por barrio".

"Le imploro a los peronistas de Argentina y conforman este frente nacional y popular que hagamos lo que sabemos hacer para modificar la actualidad. Pensar que la única fuerza que puede hacer esto que estoy diciendo es la fuerza conformada por Unión por la Patria (UP)", destacó durante su intervención, rodeado de vecinos y militantes.

El gobernador formoseño demostró su apoyo al candidato a presidente por UP Sergio Massa de cara a las elecciones generales en octubre e indicó que "los resultados de las PASO deben interpretarse como “un grito desesperado del pueblo, un estado de rebeldía, para decirnos dense cuenta lo que está pasando en el país”.

"No tengan miedo, ni recelo del candidato. No importa que haya ido, vuelto. No importa. Lo importante es que ahora está en este corral y si está en este corral, yo le digo aquí, mirándoles a los ojos, que voy a ser uno de los primeros que va a poner la voz en alto de la misma forma que estoy haciendo ahora para decirle que tiene que actuar como un peronista", aseguró Insfrán.