Dónde puede sumar votos Massa: los ausentes y la diferencia en la provincia de Buenos Aires

Por un lado, está la diferencia de votos entre la categoría a gobernador e intendente de la provincia de Buenos Aires respecto a la fórmula presidencial, votos que pueden recuperarse rápidamente para Unión por la Patria. Por el otro, los millones de personas que votaron al oficialismo en 2019 y que, de nuevo, decidieron no participar de las PASO del domingo pasado. Entre ambos, pueden cambiar totalmente el resultado electoral.

Sergio Massa dedicará los próximos días a atender la situación económica, decisión más que razonable dado que si ese barco no se endereza, las posibilidades electorales se achicarán cconsiderablemente. Pero, mientras tanto, en el búnker de campaña de Unión por la Patria comenzaron a analizar en qué sectores Massa podría ir a buscar votos en octubre, más allá de la lógica pensada de sumar adhesiones de centro como los electores de Horacio Rodríguez Larreta, los radicales, el peronismo cordobés y los partidos provinciales. Por un lado, están los casi 200 mil votos de diferencia que obtuvo Axel Kicillof como candidato a gobernador respecto a la fórmula presidencial en la provincia de Buenos Aires. A ese número, deben sumarse los votantes del oficialismo de 2019 que esta vez decidieron quedarse en sus casas, que un trabajo de la Celag calculó nada menos que en unos 5 millones de personas, una cifra en condiciones de dar vuelta cualquier comicio.

El trabajo realizado por la consultora que dirige Alfredo Serrano Mancilla comparó el voto a Unión por la Patria (por entonces, Frente de Todos) y de Juntos por el Cambio en elecciones presidenciales de 2019 y en las PASO del domingo pasado. La UP perdió 6,5 millones de votos y JxC otros 4,1 millones, 10,6 millones entre ambos. Muchos de esos no fueron a votar porque la participación en estos cuatro años bajó del 80 al 69,6%, algo así como 6 millones de personas, con lo que quedan casi 5 millones que no los votaron. De acuerdo a los datos que surgen de sus sondeos, de esos, 3,3 millones de electores de Juntos por el Cambio en 2019 votaron a Milei el domingo, lo mismo que 1,5 millones de de UP. El resto de los electores de La Libertad Avanza, unos 2,2 millones, serían nuevos electores.

Visto de otra manera, explicó el trabajo, un 80% de los votantes perdidos por la coalición opositora fueron a parar a Milei, con lo que la candidata Patricia Bullrich no tendría demasiado por sumar. Diferente es el caso de Massa, porque de UP sólo en 23% fue hacia el libertario mientras que un 77% decidieron no ir a votar. Nada menos que 5 millones de personas. Son los tan mencionados desencantados, probablemente de origen peronista, que no quieren ir a votar en contra del oficialismo, pero nada los motiva a ir a votar a favor. La clave pasará por encontrar la forma de motivarlos, ya sea por temor a lo que pueda venir o por motivos emocionales, que el domingo 22 salgan de su casa para ir a poner la boleta de UP.

Buena parte de esos 5 millones de ausentes pertenecen a la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el núcleo del