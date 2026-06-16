El peronismo federal juntó a sus dirigentes y planteó una alternativa de gobierno

La agrupación "El Peronismo Debate", que se propone la construcción de una alternativa de gobierno para 2027 desde una mirada federal, reunió este lunes a 1.600 dirigentes en Entre Ríos para debatir una propuesta para el campo y avanzar en el diseño de un modelo de desarrollo productivo. "Pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos", sostuvo el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, una de las caras visibles del agrupamiento junto a los diputados Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, y el intendente de Pilar, Federico Achával. Del encuentro participaron más de 40 intendentes de distintas provincias, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, dirigentes políticos, representantes del sector productivo, universidades y organizaciones sociales. El espacio busca consolidarse como una referencia propia dentro del peronismo, diferenciada tanto de Axel Kicillof como del cristinismo.

Fue el segundo encuentro de Peronismo Debate, el primero después de su presentación formal el 1° de mayo en Parque Norte. Sus impulsores sostienen que no es tiempo de discutir candidaturas sino de poner el foco en las ideas y en la elaboración de una propuesta capaz de volver a convocar a sectores que alguna vez acompañaron al peronismo y hoy se encuentran desencantados. "Es importante que las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal", señaló Tolosa Paz. La jornada se realizó en el Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay, con Michel, referente entrerriano del espacio, como anfitrión. La elección de la provincia no pasó inadvertida: en los últimos días tanto Máximo Kirchner como el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof realizaron actividades allí, en un territorio que distintos sectores del peronismo buscan disputar y consolidar.

Uno de los ejes del mensaje del Peronismo Debate pasa por la defensa del equilibrio macroeconómico, un planteo que no todos recibieron bien dentro del peronismo. "Orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro", definió Tolosa Paz los principios del espacio. En esa dirección, sostuvo que el peronismo debía discutir su vínculo con el sector agroindustrial y las economías regionales como motor del desarrollo. Justamente, en el encuentro en Entre Ríos se discutió un "Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria", que tiene como punto central una reforma impositiva integral para el sector, incluyendo las retenciones.