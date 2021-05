Grabois, duro con "Pepín" Rodríguez Simón: "Me parece una cosa dañina"

Juan Grabois, abogado y militante del MTE y Frente Patria Grande, apuntó duramente contra Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el operador judicial de Mauricio Macri, luego de su pedido de asilo en medio de una causa judicial en la que es investigado por integrar una asociación ilícita organizada para perseguir empresarios durante la gestión de Cambiemos.

En diálogo con El Destape Radio, Grabois opinó sobre los dichos del ex asesor del expresidente y líder de Juntos por el Cambio sobre una supuesta persecución contra su persona. El militante dejó en claro que el diálogo es clave en el sistema democrático y, por eso, él se dedica a "hablar con todos" buscando comprender mejor las realidades. Habló de que tiene una relación con Rodríguez Simón y hasta remarcó que es buena por lo logrado en una mesa de negociación para construir el primer sistema de reciclado con inclusión social (2007) y en su momento, con la ley del RENABAP en el Congreso de la Nación.

Más allá de lo anteriormente mencionado, en esta ocasión no se mostró a favor de sus formas y por eso, Grabois disparó: "Esta decisión que tomó y se lo dije, le mandé un mensaje, me parece una cosa ridícula e innecesaria. Revictimizarse cuando, viste... Me parece una estupidez. Más allá de eso, que es un problema de él, me parece que es malo para el país, ¿no? Porque genera una idea de que acá existe algo que no existe, que es un proceso de persecución contra la oposición, si se quiere. La verdad, andan todos fresquitos, vivitos y coleando con un tremendo apoyo mediático y judicial". Mientras que sumó: "No pareciera haber ningún panorama en el que se les hace nada, así que, me parece una cosa dañina, una exageración".

Durante la charla con Pepe Rosemblat en Patrulla Perdida, analizó la actualidad de nuestro país, el gobierno de Alberto Fernández y las diferentes crisis que atraviesan al país durante la pandemia de COVID-19. "La orientación de la política sanitaria general es correcta, poner la vida por adelante de los negocios, tratar de sostener los ingresos de las familias. El corazón está puesto en el lugar correcto, buscar la justicia social. Por ahí, los caminos que se eligen no son los que muchos en el Frente de Todos consideramos en los más adecuados", manifestó.

Rodríguez Simón y su denuncia al Gobierno por "persecución"

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón difundió una carta pública donde planteó que pedía "asilo político" ya que, a su entender, "existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país" debido a una supuesta persecución por parte del Gobierno que lidera el presidente Alberto Fernández. Cabe recordar que fue uno de los artífices de la detención de los dueños de C5N, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

La jueza federal, María Servini, lo llamó a declaración indagatoria para el próximo mes de junio por supuestas presiones al Grupo Indalo. Recordemos que partió rumbo a Montevideo, Uruguay, en diciembre del 2020. En la misma línea, en diálogo con LN+, disparó contra la Justicia: "Esta situación no es nada grata, no puedo volver a Argentina, es un castigo estar acá. Estoy acá, condenado por las irregularidades de la justicia y temo perder mi libertad".

Hasta el momento, solo contestó Cristina Fernández de Kirchner desde el Gobierno. En una extensa publicación en su sitio oficial, recordó la persecución del macrismo y la "Mesa Judicial M". Sobre este tema, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado disparó: "Anoche, frente al televisor, al ver la imagen de Fabián Rodríguez Simón, alias 'Pepín', pidiendo asilo político en Uruguay solo porque lo llamaron a prestar declaración indagatoria, no sólo sentí estupor e indignación, sino la íntima convicción de que finalmente, más tarde o más temprano, las máscaras caen y aparece el verdadero rostro del macrismo: mentira, cinismo y la verdadera impunidad en Argentina, la de ellos".