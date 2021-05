El operador judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón rompió el silencio, tras pedir asilo político en Uruguay, y expresó su "temor de perder la libertad" si vuelve a Argentina, ya que huyó a Montevideo en diciembre del 2020. El abogado se debe presentar a declarar el 17 de junio por supuestas presiones al Grupo Indalo.

En una entrevista con LN+, el integrante de la "mesa judicial M" despotricó contra la Justicia argentina y se victimizó: "Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección internacional de las personas. Esta situación no es nada grata porque no puedo volver a Argentina, es un castigo estar acá en Montevideo, tengo 62 años, toda mi vida me quedó en Buenos Aires. Siempre fui muy porteño y urbano".

"Estoy acá condenado por las irregularidades de la Justicia argentina y el temo a perder la libertad si vuelvo a Argentina", manifestó el ex asesor del ex presidente Mauricio Macri y argumentó que su pedido de asilo político se debe a que corre "peligro de perder la libertad de forma indebida" como así también acusó al canal C5N de "desatar una campaña de odio" en su contra.

Según Rodríguez Simón, el pedido de su indagatoria por parte de la juez María Servini responde a "presiones" por parte de los empresario de medios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Para Pepín se lo "persigue" por "reclamar que paguen ingresos brutos la actividad del juego como paga cualquier actividad". Aunque los empresarios advirtieron que el operador judicial intimó y amenazó para que paguen un tributo que no está contemplado en la ley tributaria.

Asimismo, cargó contra el fiscal Guillermo Marijuan a quien calificó como "un gran amigo y tiene una relación promiscua con el abogado Beraldi" y aseguró que el letrado "tiene incidencia sobre el fiscal y sobre los servicios de inteligencia que se desempeñan en el juzgado de Servini".

"La justicia se convirtieron en una herramienta de persecución y esto que me pasa son cosas propias del estado desastroso que está la Justicia, lo cual, fue una deuda de nuestra gestión", arremetió Rodríguez Simón e insistió que se le pide que se "presente a indagatoria, sin especificar los hechos", aunque los hechos están especificados.

Para finalizar, el operador judicial marista despotricó: "Tengo indicios de que piden mi prisión y ahora empezó una campaña pidiendo eso en C5N.Una gran cantidad de alcahuetes y buchones del oficialismo, piden que tengo que ir preso, creando un clima, tanto lo dicen que me convencen que si, que voy a ir preso aunque no tengo ninguna imputación concreta. Es un disparate".