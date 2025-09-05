El hijo de Luis Juez fulminó al Gordo Dan: "Problemas con ponerla"

El hijo del senador Luis Juez salió a contestar el repudiable mensaje del militante libertario Gordo Dan y lo tildó de ser un "inadaptado social" y un "imbécil" que defiende una gestión que "está haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir". Se trata del concejal cordobés Martín Juez, quien no solo defendió a su padre sino también a su hermana, que sufre de parálisis cerebral y que fue parte del discurso del senador para rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad.

"Este gordo pelotudo es un engendro que tiene un tema con ponerla. Como no lo hace él, lo tiene que poner en un tuit", dijo Juez en diálogo con Radio Con Vos. El concejal diferenció al líder de la tropa de tuiteros libertarios del jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien se despegó del Gordo Dan y hasta lo criticó. "Nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con lo que dice este imbécil", agregó.

En otro reportaje a La Voz, el edil dijo que "no lo perdona" y lo tildó como un "inadaptado social" que "no sé qué se cree, o pícaro o gracioso”. “A semejante inadaptado social no me salió otra cosa que responderle, sabiendo a lo que me exponía en redes con ese ejército de trolls que tienen disponible esta gente”, agregó Juez.

En sus redes, el hijo del senador ya había cargado contra el tuitero al afirmar que los libertarios “están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir" y le reprochó la actitud que tienen con quienes acompañaron proyectos del oficialismo en el Congreso. "Si así tratan aquellos que deciden acompañar no me quiero imaginar al resto, sepan muchachos que el daño que le hacen al presidente es incalculable”, planteó Juez al mencionar el tuit de Daniel Parisini, alias Gordo Dan, y remató: "En política como en la vida no vale todo. Miserables aquellos que piensan que podemos utilizar lo más lindo que la vida nos dio para hacer política”.

"Viniendo de un imbécil..."

En declaraciones a Radio Mitre Córdoba, insistió en sus cuestionamientos al fundador de Las Fuerzas del Cielo, el autodenominado "brazo armado" mileísta. “Viniendo de quién viene la verdad es que como familia no nos afecta, pero ha tomado tal trascendencia el tema por unas palabras tan aberrantes. Viniendo de un imbécil la verdad que como familia no nos afecta”, apuntó.

En esa línea, concluyó: “Si esta es la discusión política que vamos a tener en la Argentina en los próximos años, se viene el peor de los mundos”.

Si bien desmarcó de sus dichos tanto a Francos como al titular de la bancada de Diputados de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, quienes se "solidarizaron" con Juez, el concejal evaluó que "es difícil disociar a esta persona" del Gobierno nacional. "Es alguien al cual el presidente le ha dado entrevistas, ha ido al canal que tienen de streaming, por lo tanto obviamente que por lo menos yo como hermano y como hijo me veo completamente afectado, particularmente por la brutalidad y la forma”, subrayó.