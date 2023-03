Kicillof sobre Edesur: "El esquema de concesión de energía no funcionó"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires se refirió a los cortes de luz y dijo que las compañías distribuidoras eléctricas “están completamente desinvertidas”. El ENRE presentará un informe al Congreso para evaluar la caducidad de la concesión de Edesur.

Kicillof dijo en El Destape Radio que las compañías distribuidoras eléctricas “están completamente desinvertidas” y afirmó: “En el caso de las distribuidoras eléctricas, después de décadas de privatización, los resultados no se cumplieron. El esquema de concesión no funcionó, me remito a los hechos”.

Un total de 92.249 usuarios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense seguían esta tarde sin suministro eléctrico, en una nueva jornada con alerta roja por temperaturas extremas y una marca máxima pronosticada de 33 grados. Según el registro del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicado a las 16:10, en el área concesionada a Edesur un total de 78.339 usuarios estaban sin luz, mayormente en las localidades bonaerenses de Quilmes, Avellaneda, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora, Ezeiza, Esteban Echeverria y Florencio Varela. Por motivo de la falta de suministro eléctrico, vecinos de distintos barrios de la Ciudad y el Conurbano bonaerense realizaron protestas con el fin de dar visibilidad a su reclamo por el faltante de electricidad.

El titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, aseguró este martes que el organismo "va a sancionar" a las empresas concesionarias de luz por los cortes de más de 72 horas, que hasta la tarde de este martes afectan a más de 115.000 usuarios de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Martello también aseguró hoy podría superarse el récord histórico de consumo eléctrico que se alcanzó ayer. "Hoy podríamos superar el récord histórico de ayer, por lo cual la situación por la tarde va a ser complicada en cuanto a la demanda. Esa demanda activa los sistemas protectores para evitar males mayores y dejan sin servicio algunas áreas. Si no cambia durante la tarde la variación térmica, vamos a tener los mismos problemas que tuvimos ayer", aseguró Martello en diálogo con Télam.

El funcionario explicó que el ENRE está elaborando un informe técnico para entregar al Poder Ejecutivo y a los legisladores nacionales para que se analice si alguna de las empresas deben ser nacionalizadas.





Inflación y elogios a Massa

Por otro lado, Kicillof habló sobre el número de la inflación, que ayer dio 6,6 en febrero y 102,5 en la interanual. El gobernador afirmó que “el mundo no ayuda a estabilizar la variable macro”. Y destacó el trabajo de Sergio Massa: "Tenemos un ministro que está buscando la mejor forma, a pesar de todas las adversidades".

Axel también reconoció: "Nosotros lo que necesitamos es la recuperación de los salarios y los ingresos". Apuntó también contra la oposición: “Economistas que andan de consultores u opinólogos, el último año de Macri tuvieron 54 puntos de inflación".



Sobre su gestión, el mandatario provincial señaló que “falta un montón para hacer en nuestras escuelas, me encantaría que estuvieran perfectas, pero lamentablemente las escuelas explotaban cuando asumí la gobernación”.

“Me da un poquito de vergüenza ajena cuando veo a dirigentes del macrismo señalar lo que le falta a las escuelas. Yo agradezco si alguien marca algo que falta, pero no a los que rompieron todo. Pueden hablar, pero su primera palabra debería ser 'perdón'. Después de eso, decirle a un gobierno que está invirtiendo fuerte, qué falta", cuestionó a la oposición.

Y concluyó: "No caen en la escuela pública, caen en el ridículo de gente que no pone un peso y señalar a los que hacen las cosas que faltan”. Y concluyó: “Vamos a seguir trabajando a pesar de que se llevan la plata de la Provincia a la Ciudad de Buenos Aires con el fallo de la Corte. A pesar de eso, le vamos a sacar el jugo hasta al último recurso”.