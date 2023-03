La salud de Alberto Fernández y cambios de agenda: reuniones en Olivos y postergación de viajes

El Presidente pospuso toda su actividad como también los vuelos al interior del país para la semana próxima. No corre peligro su viaje a República Dominicana para la Cumbre Iberoamericana.

El presidente Alberto Fernández suspendió toda su agenda hasta el viernes. Tenía viajes previstos y reuniones en Casa Rosada. Pero pospuso su actividad para la semana que viene por su diagnosticada hernia de disco lumbar y el posterior bloqueo en esa zona al que se someterá en el sanatorio Otamendi. Tras los estudios que se le realizaron ayer, Fernández aseguró sentirse "bien" y que "el dolor se aplacó".

El mandatario estará en la quinta de Olivos durante 72 horas, donde llevará una agenda acotada con reuniones allí. Los planes para ir a Chaco y Entre Ríos que se iban a dar estos días fueron pasados para la semana que viene. "Está rearmando su agenda. Tuvo que suspender todo lo que tenía hasta el viernes", afirmaron desde Presidencia a El Destape.

El lunes será la apertura en el Centro Cultural Kirchner del III Foro Mundial de Derechos Humanos, donde el principal orador será Fernández y será la vuelta a la actividad del mandatario tras su episodio de salud. Para la clausura de este evento se espera la presencia de Cristina Kirchner para el 23 de marzo en la exESMA.

Fernández no va a postergar el próximo viaje internacional que tiene previsto para la semana próxima: ir a la Cumbre Iberoamericana en la República Dominicana, donde se reunirán los presidentes de España, Portugal y de 19 naciones de América Latina.

La Cumbre será el sábado 25 de marzo bajo el lema “Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible”. El Presidente viajará antes. No estará presente en el país en el Día por la Memoria, Verdad y Justicia.

El Presidente habló este miércoles sobre su salud tras haber sido internado anoche: "Me siento bien. Una hernia de disco que se desplaza genera un dolor muy intenso. Ese dolor ha mermado a base de analgésicos". Sobre su problema por el que fue hospitalizado, explicó Fernández: "En ese mismo disco tuve el mismo problema hace 16 años y me sometí al mismo tratamiento con resultados muy buenos. No es nada grave, aunque sin tratamiento adecuado te genera dolores muy intensos".

El martes, la Unidad Médica Presidencial informó que Fernández fue sometido a estudios en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires con motivo de un "dolor lumbar agudo" y se determinó la presencia de "una hernia de disco lumbar". Al Presidente "le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar, por tal motivo se realizará un bloqueo radicular programada en 48/72 horas".

Qué es una hernia de disco

Según información de la Mayo Clinic, una hernia de disco hace referencia a un problema con uno de los amortiguadores cartilaginosos (discos) que se encuentran entre los huesos (vértebras) que se apilan para formar la espina dorsal. Esta hernia puede ocurrir en cualquier parte de la espina dorsal, aunque ocurre con mayor frecuencia en la región lumbar.

Al describir las causas de su aparición, admiten que, la mayoría de las veces, suele ser el resultado de un desgaste natural gradual y relacionado con el envejecimiento llamado degeneración discal: "A medida que las personas envejecen, los discos se vuelven menos flexibles y más propensos a desgarrarse o romperse, incluso con una tensión o torsión menor".

"Un disco espinal tiene un centro (núcleo) suave y gelatinoso encapsulado en un exterior (anillo) más duro y gomoso. Algunas veces llamada disco deslizado o disco roto. Una hernia de disco ocurre cuando parte del núcleo se empuja hacia afuera a través de un desgarro en el anillo", explicaron los expertos.