Alejandro Almeida lleva más de 50 años desaparecido.

¿Dónde está Alejandro? Es la pregunta que sigue flotando en el aire tras el fallecimiento de la luchadora por los DD.HH, Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, más conocida como Taty Almeida. El hijo de la activista, de 20 años, fue secuestrado un día como hoy del año 1975 por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y 51 años después persiste el reclamo sobre su paradero.

La pérdida de Alejandro llevó a Taty a incorporarse a Madres a partir de 1979, organización desde donde comenzó una búsqueda incansable que mantuvo activa hasta el final de sus días, con participación en numerosas actividades, incluso, de manera presencial a pesar de su avanzada edad.

Una de sus últimas apariciones públicas importantes fue durante la inauguración de la muestra permanente de la CGT por los 50 años del golpe de Estado de 1976. “No hago más que pedirle a Dios que no me lleve hasta no poder tocar aunque sea los huesos de Alejandro”, sostuvo en una parte de su discurso que conmovió a los dirigentes y militantes presentes.

La esperanza de Taty estaba puesta en el trabajo de los antropólogos forenses y los recientes avances en la identificación de restos. No pudo cumplir con ese largo anhelo, pero la búsqueda sigue abierta.

Quién fue Alejandro Martín Almeida, el hijo de Taty Almeida

Alejandro Martín Almeida trabajaba en la sección de publicidad de la agencia Télam mientras cursaba la carrera de Medicina y desempeñaba labores en el Instituto Geográfico Militar. Sin embargo, la noche del 17 de junio de 1975, después de decirle a su madre "Esperame, ya vengo", salió de su hogar y nunca más regresó.

Tras su desaparición, Taty inició una búsqueda que la llevó a contactar a sus familiares, quienes ocupaban cargos militares, incluso algunos relacionados con altos mandos, como Leopoldo Fortunato Galtieri, quien asumiría como presidente de facto años más tarde. No obstante, sus esfuerzos no encontraron respuesta alguna respecto al paradero de Alejandro.

Fue entonces cuando comenzó a distanciarse gradualmente de su entorno antiperonista y dio el paso crucial al acercarse a las primero Madres de Plaza de Mayo y más tarde, a partir de la escisión de la entidad en 1986, integrar la Línea Fundadora.

Con el tiempo, Almeida descubrió que su hijo había sido parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y que su secuestro y desaparición fueron responsabilidad de la Triple A. En tanto, relatos de jóvenes que habían militado junto a Alejandro revelaron que lograron exiliarse y reconstruir sus vidas gracias al silencio y la lealtad de él.

En diciembre de 2025, más de 50 años después de su desaparición forzada, la madre de Plaza de Mayo encabezó la presentación del libro póstumo de su hijo titulado "Alejandro por siempre... amor", que recopila poemas escritos por él.