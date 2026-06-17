Un café oculto dentro de un palacio en Buenos Aires: el paseo perfecto para un fin de semana en la ciudad.

Existe un café de Buenos Aires que está oculto adentro de un palacio y que es ideal para visitar un fin de semana. La ciudad está llena de cafés escondidos en edificios históricos que vale la pena conocer y este es uno de ellos.

"Hoy los llevo a conocer un café que parece sacado de París, pero está en Buenos Aires: Croque Madame, adentro del Palacio Paz. Lo más increíble de todo es su historia", cuenta el creador de contenido Jorge Ledezma. Al día de hoy, es conocido por ser el Círculo Militar y es uno de los principales exponentes del estilo Beaux-Arts.

"Esta obra de arte de edificio la mandó a construir José C. Paz con la idea de que fuera su mansión presidencial, ya que aspiraba a gobernar el país. Aunque él murió antes de verla terminada, la residencia llegó a albergar a un expresidente (su hijo político, José Félix Uriburu) antes de convertirse en el Círculo Militar en los años 30", añade.

Está ubicado en el barrio porteño de Retiro y al día de hoy se puede entrar libremente a tomarse un café en Croque Madame, tanto en el interior del palacio como en sus jardines, para disfrutar de un café entre la naturaleza y una arquitectura imponente. Además, también se puede almorzar y cenar y el salón está abierto hasta las doce de la noche.

Historia del Palacio Paz (Círculo Militar)

A fines del siglo XIX, el médico, periodista y político argentino José C. Paz, fundador del diario La Prensa, decidió construir una lujosa residencia familiar que reflejara el esplendor de la época. Para esto contrató al arquitecto francés Louis-Marie Henri Sortais, quien diseñó el edificio siguiendo los lineamientos del academicismo francés.

Las obras comenzaron a principios del siglo XX bajo la supervisión del ingeniero Carlos Agote. Sin embargo, José C. Paz falleció en 1912 y no llegó a ver terminado el proyecto, que fue inaugurado recién en 1914. Su familia residió allí durante más de dos décadas, hasta que en 1938 el palacio fue adquirido por el Círculo Militar. Desde entonces, el edificio funciona como sede de esa institución y también alberga el Museo de Armas de la Nación, consolidándose como uno de los íconos arquitectónicos más destacados de Buenos Aires.