Expresidente español Zapatero niega haber cometido irregularidades en vista judicial por corrupción

Foto de Archivo. El expresidente español Zapatero comparece ante el tribunal por un caso de tráfico de influencias

Por David Latona y ​Emma Pinedo

MADRID, 17 jun (Reuters) - José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, declaró el miércoles ante un juez ‌de la Audiencia Nacional que ‌nunca intervino para conseguir un rescate estatal en favor de una compañía aérea, la acusación que constituye el núcleo de una investigación por tráfico de influencias en su contra.

Zapatero, que dirigió el país entre 2004 y 2011, es el primer presidente del Gobierno español en ser investigado formalmente desde la vuelta de España ​a la democracia.

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Sigue siendo ⁠una figura muy respetada en el Partido Socialista, actualmente en ‌el poder, y es un aliado clave del ⁠primer ministro Pedro Sánchez, cuyo Gobierno se ⁠enfrenta a una serie de escándalos de corrupción.

Vestido con un traje azul marino y corbata a juego, Zapatero llegó a la Audiencia ⁠Nacional en coche y accedió al edificio a través ​de una acera acordonada. Su declaración duró tres ‌horas y media.

El político está siendo ‌investigado por presuntamente liderar una red de tráfico de influencias ⁠y blanqueo de capitales, sospechosa de ejercer presión sobre autoridades públicas en nombre de terceros.

Uno de esos presuntos clientes es la aerolínea española Plus Ultra, que recibió un rescate de 53 ​millones de ‌euros (61 millones de dólares) en pleno apogeo de la pandemia de COVID-19 en 2021.

"DECENCIA Y HONRADEZ"

"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", declaró Zapatero en un comunicado difundido tras la vista, añadiendo que había ⁠presentado ante el tribunal una autorización general voluntaria para demostrar que no posee empresas ni activos fuera de España.

"Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza".

La semana pasada, el juez de instrucción José Luis Calama abrió una investigación independiente ‌sobre las joyas halladas durante un registro en el despacho de Zapatero —valoradas provisionalmente en unos 1,3 millones de euros y de las que actualmente carecen de pruebas documentales de su origen— por posibles delitos de evasión fiscal o contrabando.

Citando fuentes judiciales, la agencia estatal de ‌noticias EFE informó que, cuando Calama interrogó a Zapatero sobre las joyas el miércoles, el expresidente ejerció su derecho a no declarar, alegando que ‌su defensa no ⁠había tenido tiempo suficiente para prepararse.

El fiscal anticorrupción había solicitado la retirada del pasaporte de Zapatero, pero ​Calama lo denegó, alegando que la notoriedad pública del político compensaba cualquier riesgo de fuga.

Con información de Reuters